OPPO A80 5G: il nuovissimo rugged phone elegante è su Amazon a 227€ (promo)

In un mondo che cambia rapidamente, la nostra tecnologia deve evolvere per stare al passo. Ecco perché OPPO A80 5G è il compagno ideale per affrontare il domani. Questo smartphone di ultima generazione combina prestazioni di prim’ordine con robustezza impressionante, nonostante il design elegante.

Appena annunciato, è già disponibile in preordine su Amazon. Puoi accaparrartelo, basta semplicemente completare il tuo ordine. Lo prendi a 227€ circa appena e lo ricevi in modo gratuito, in una manciata di giorni, se sei iscritto ai servizi Prime.

A rendere speciale questo device è la sua protezione Damage-Proof Armour Body a 360 gradi. Il device resiste senza problemi a cadute e urti accidentali, ma anche al contatto con acqua e polvere, come attestato dalla certificazione IP54. Ancora, la tecnologia “Splash Touch” perfmette l’utilizzo senza problemi, anche a mani bagnate.

Il cuore pulsante di questo device è il suo potente processore, che ti garantisce fluidità e velocità in ogni tua attività quotidiana. Grazie alla connettività 5G all’avanguardia, potrai goderti download e streaming a velocità fulminee, senza alcun rallentamento.

Dotata di un sensore principale da 50MP e un sensore secondario da 2MP,ti consente di immortalare momenti indimenticabili con una qualità d’immagine mozzafiato. Che tu voglia scattare ritratti emozionanti o paesaggi mozzafiato, la fotocamera ti offrirà risultati professionali, grazie anche alle numerose funzionalità AI integrate.

Il display da 6,67″ con tecnologia LCD HD+ a 120Hz ti regalerà un’esperienza visiva coinvolgente e fluida. L’autonomia non è da meno, grazie alla batteria da 5100 mAh che ti accompagnerà per tutto il giorno, senza preoccuparti di rimanere a secco. E quando sarà il momento di ricaricare, la tecnologia di ricarica rapida ti permetterà di tornare in azione in un batter d’occhio.

Il suo design elegante e raffinato lo rende anche un vero e proprio oggetto di stile. La colorazione Starry Black, con la sua finitura lucida, conferisce allo smartphone un aspetto sofisticato e moderno, che si adatterà perfettamente al tuo stile di vita.

Come anticipato in apertura, il nuovo OPPO A80 5G è già disponibile su Amazon ed è in sconto: completa ora l’ordine per accaparrartelo in promozione a 227€ circa soltanto. Le spedizioni sono gratuite, grazie ai servizi Prime.