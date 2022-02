OnePlus Pad arriverà con una grossa sorpresa?

Come ben sappiamo numerosi leaker di fama internazionale hanno svelato che OnePlus starebbe lavorando al suo primo tablet in assoluto: OnePlus Pad. In queste ore, però, un inedito rumor pubblicato dal leaker Yogesh Brar svela che OnePlus Pad verrà presentato sul mercato con Android 12L out-of-the-box. Nel giorno in cui a seguito della presentazione di Samsung Galaxy Tab S8 sappiamo che il colosso sudcoreano ha intenzione di offrire l'aggiornamento ad Android 12L sui propri tablet di fascia alta, OnePlus Pad cerca di battere la concorrenza montandolo fin dalla prima accensione.

Un rumor conferma che OnePlus Pad arriverà con Android 12L a bordo

Le poche informazioni relative alla probabile data di presentazione di OnePlus Pad indicano che il colosso cinese dovrebbe lanciarlo in India entro la prima metà del 2022, ma non ci sono ulteriori dettagli a supporto di questa tesi. La presenza di Android 12L sul primo tablet di OnePlus potrebbe garantire all'azienda una buona leva per spingere gli utenti ad acquistarlo: del resto, come più volte sottolineato in numerosi report, ancora oggi Android non è un sistema operativo appositamente realizzato per sfruttare l'ampio display e le peculiari caratteristiche dei tablet.

Solo con l'arrivo di Android 12L, programmato entro la fine del Q1 di quest'anno, sarà finalmente possibile sfruttare a pieno i tablet e i foldable Android.