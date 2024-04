OnePlus Pad 2 sta arrivando e sarà POTENTISSIMO

In queste ore apprendiamo che il prossimo tablet di punta dell’azienda cinese di proprietà di Pete Lau arriverà a breve. Di fatto, OnePlus Pad 2 è prossimo al rollout internazionale; il device disporrà del processore di punta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, stando a quanto afferma un noto insider del web.

OnePlus Pad 2: cosa sappiamo?

Andiamo con ordine: sappiamo che OnePlus sta lavorando ad un nuovo tablet premium per il mercato internazionale. in un recente post pubblicato su X, la nota piattaforma di microblogging di proprietà di Elon Max, l’insider Max Jambor ha rilevato quale sarà il periodo di lancio del nuovo tablet della società cinese. Verrà svelato nella seconda metà del 2024 e sarà alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Si dice che sfiderà apertamente Xiaomi Pad 7 Pro visto che anch’esso potrebbe venir alimentato dal SoC di punta del chipmaker americano.

Per chi non lo sapesse, OnePlus Pad, il primo tablet della compagnia cinese, è approdato pochi mesi or sono in molti mercati, ma in diversi Paesi è giunto con il marchio OPPO. Verosimilmente, in alcuni territorio potremmo avere OPPO Pad 3 e non OnePlus Pad 2, ma poco importa. Al di là del nome, i terminali saranno pressoché identici visto che avranno la stessa scheda tecnica e un design simile. Ulteriori dettagli in merito sono ad oggi sconosciuti; il prezzo di questo/questi modello/i potrebbe aggirarsi attorno ai 499€ in Europa, ma è presto per dirlo.

