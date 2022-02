L'OS unificato di OPPO e OnePlus arriverà con una grande sorpresa

UnifiedOS di OPPO e OnePlus arriverà nella seconda metà del 2022 con Android 13 a bordo. Nelle ultime settimane si è molto parlato di un rumor relativo al nuovo nome del sistema operativo unificato di OnePlus e OPPO: H2OOS. In queste ore, però, scopriamo che UnifiedOS sarà disponibile solo a partire dalla seconda metà del 2022 per un motivo per preciso: sarà basato su Android 13 e non sull'attuale Android 12.

UnifiedOS di OnePlus e OPPO sarà basato su Android 13

Secondo le informazioni rilasciate dal leaker Yogesh Brar, infatti, sembra che OnePlus abbia intenzione di presentare per la prima volta UnifiedOS a seguito del lancio di un nuovo smartphone di fascia alta – evidentemente differente dalla serie OnePlus 10. Le ultime informazioni in merito alla nuova serie di smartphone di fascia alta indicano che OnePlus 10 Pro global monterà OxygenOS 12 con Android 12, e non l'atteso sistema operativo unificato.

Lo stato dei lavori su UnifiedOS sembra quindi in fase embrionale: considerando che mancano ancora diversi mesi dalla prima beta di Android 13 indirizzata agli sviluppatori (e agli OEM Android), è probabile che OnePlus e OPPO stiano ancora sviluppando le fondamenta del sistema operativo a cui in seguito aggiungere le varie feature e le novità a cui stai lavorando Google.

È probabile, quindi, che il primo device di fascia alta a marchio OnePlus con UnifiedOS sarà presentato almeno durante il Q3 del 2022, più o meno quando Android 13 verrà lanciato assieme ai successori di Google Pixel 6.