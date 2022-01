Addio OxygenOS e benvenuto H₂OOS…per davvero?

Come ben sappiamo da ormai qualche mese OnePlus e OPPO si sono unite per dare vita a un unico sistema operativo (e non solo) che prendesse il meglio da entrambi gli OS – OxygenOS e ColorOS -, per dare vita a una piattaforma mobile che potrebbe prendere il nome di H2OOS. Sembra quasi uno scherzo, ma in realtà ci sono importanti indiscrezioni che ci portano dritti a credere che questo sarà il nome ufficiale del sistema operativo che troveremo sui device di OnePlus e OPPO.

H2OOS sarà il nome del nuovo OS di OnePlus e OPPO?

Infatti, come sottolinea il leaker Mukul Sharma su Twitter, l’azienda di Pete Lau ha avanzato richiesta di registrazione del marchio “H₂OOS”: a naso il nome potrebbe rappresentare la fusione di OxygenOS e ColorOS prendendo spunto dagli elementi chimici che compongono i rispettivi nomi. Oxygen (Ossigeno) e Hydrogen (Idrogeno) sono i componenti base di una delle molecole più importanti per la vita sulla Terra, l’acqua, la cui formula chimica è H₂0.

OnePlus giving Chemistry lessons.

After OxygenOS and HydrogenOS,

its H2OOS now 👀 pic.twitter.com/1qz9objAQi — Mukul Sharma (@stufflistings) January 27, 2022

Ecco, quindi, che H₂OOS potrebbe corrispondere realmente al nuovo nome del sistema operativo mobile che i due colossi hi-tech utilizzerebbero per indicare il sistema operativo nato dalla fusione di OxygenOS e ColorOS. È probabile che il nuovo brand sarà svelato ufficialmente nei prossimi mesi, del resto lo stesso Pete Lau aveva indicato che nel 2022 tutti gli smartphone OnePlus verranno aggiornati con un nuovo sistema operativo costituito dalla solita cura dei dettagli a cui ci ha abituato la compagnia in questi anni.