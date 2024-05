OPPO Reno11 F 5G da 256GB su Amazon a un PREZZO ESAGERATO (-70€)

Se fai presto oggi puoi fare un colpaccio e portarti a casa uno smartphone pazzesco a un ottimo prezzo, davvero una delle migliori offerte della categoria. Dunque fiondati su Amazon e aggiungi al tuo carrello OPPO Reno11 F 5G a soli 299,99 euro, invece che 369,99 euro.

Anche se potresti non visualizzarlo tieni presente che sul prezzo di listino c’è uno sconto del 19%, per cui in questo momento avrai un risparmio di ben 70 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 60 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

OPPO Reno11 F 5G a pochissimo, da prendere al volo

Questo è sicuramente uno dei migliori medio gamma in commercio e ora è anche scontato, per cui è da prendere a occhi chiusi. Si presenta con uno stupendo display AMOLED FHD+ da 6,7 pollici e un refresh rate a 120 Hz per una visione spettacolare anche alla luce del sole.

Monta il potente processore MediaTek 7050 a 8 Core con a supporto 8 GB di RAM e uno spazio interno da ben 256GB che non si esaurisce mai e che puoi espande con una microSD fino a 2 TB. Ha una batteria mega da 5.000 mAh con ricarica velocissima e una fotocamera posteriore da 64 MP per scatti spettacolari.

Questo è davvero il migliore smartphone mediogamma che puoi acquistare a un prezzo così vantaggioso. Perciò vai immediatamente su Amazon e fai tuo il bellissimo OPPO Reno11 F 5G a soli 299,99 euro, invece che 369,99 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.