OnePlus Nord N20 5G: UFFICIALE, ma non da noi

Come un fulmine a ciel sereno, il brand cinese di Pete Lau ha tolto i veli nelle ore passate, al nuovissimo midrange OnePlus Nord N20 5G; il dispositivo arriva con un potente processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, con tre sensori fotografici di cui il principale ha una risoluzione di 64 Mpx e con una capiente batteria da 4500 mAh.

OnePlus Nord N20: le caratteristiche complete

Il dispositivo è stato svelato nel solo mercato statunitense. Di fatto, è l'erede spirituale del Nord N10 5G dello scorso anno e vanta una serie di miglioramenti sostanziali. Troviamo, al primo posto, uno schermo con tecnologia AMOLED, un chipset Snapdragon facente parte della serie 6XX, una main camera da 64 Mega e una batteria che può garantire un'autonomia davvero generosa.

Anteriormente, troviamo uno schermo da ben 6,43 pollici AMOLED e con un foro per la selfiecam posto nell'angolo superiore sinistro. Il frame è squadrato, come vuole la moda del momento. Non c'è l'iconico slider per le notifiche che da sempre caratterizza i flagship del costruttore. Sempre sotto lo schermo poi, c'è un fingerprint super rapido.

Sotto la scocca, c'è un potente processore Qualcomm Snapdragon 695, coadiuvato da un modem 5G, 6 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e c'è la microSD per l'espansione della memoria. La batteria è una cella energetica da 4500 mAh con fast charge cablata da 33W.

Presente il Wi-Fi dual band, il Bluetooth e la porta USB di tipo C. La skin è OxygenOS 11 basata su Android 11. Si aggiornerà tutto alla versione 12.

Dulcis in fundo, sul comparto fotografico abbiamo:

una selfiecam da 16 Mega;

una lente principale da 64 Mpx;

una monocromatica da 2 Mega;

una macro da 2 Mega.

Arriverà presto negli USA (dal 28 aprile) in tutti i portali offline e online di elettronica di consumo, Amazon compreso. Costerà 282 dollari ma non sappiamo se e quando approderà da noi. Il suo debutto nel nostro continente non dovrebbe essere così lontano.