OnePlus Nord CE 2 Lite: dove lo abbiamo già visto?

Secondo i rapporti, Realme si prepara a rivelare il suo nuovo smartphone Realme serie V, il V25, in Cina il 3 marzo. Il nuovo smartphone aggiornerà l'offerta di telefoni 5G a prezzi accessibili nel Paese. Il dispositivo ha mostrato il suo design un paio di giorni fa e conferma che disporrà della back cover cangiante. Inoltre, un benchmark Geekbench trapelato ha confermato la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 695. In effetti, tutti questi dettagli trapelati hanno suggerito che Realme V25 è, in effetti, un Realme 9 Pro sotto mentite spoglie, che è diventato ufficiale in Europa e in India pochi giorni fa. Secondo un nuovo rapporto, il dispositivo potrebbe ricevere un altro rebranding diventando così OnePlus Nord CE 2 Lite.

Realme V25, 9 Pro o OnePlus Nord CE 2 Lite?

Realme è noto per non aver portato la sua serie V sui mercati internazionali. Quindi V25 non farà eccezione, anche perché V25 è quasi identico al Realme 9 Pro, quindi possiamo capire perché l'azienda non lo rilascerà in tutto il mondo.

Quando si tratta di OnePlus Nord CE 2 Lite, la situazione è leggermente diversa. Il telefono potrebbe contenere lo stesso hardware del Realme. Tuttavia, il software sarà completamente diverso, quindi lo sarà anche l'esperienza utente finale. Non saremo sorpresi di vedere anche l'OEM di pete Lau disporre della tinta in grado di cambiare colore per il suo terminale.

Non è una grande sorpresa vedere Realme e OnePlus condividere risorse o, più di questo, condividere smartphone. Entrambe le società appartengono al gruppo BBK Electronics, così come OPPO e Vivo. Il rapporto tra Realme, Oppo e OnePlus è ancora più stretto in molti aspetti come il settore della ricarica rapida. Tutti e tre hanno standard di ricarica da 65 W, ognuno con un nome diverso, ma alla fine si tratta della stessa tecnologia condivisa fra i vari brand della holding.

Alcuni giorni fa, i colleghi di Pricebaba hanno condiviso gli schemi del OnePlus Nord CE 2 Lite. Guardando l'immagine, possiamo vedere diverse somiglianze con il Realme 9 Pro rilasciato di recente. Le specifiche dichiarate sono praticamente identiche, quindi possiamo concludere che il prodotto sarà lo stesso. Ancora una volta, la grande differenza si giocherà sul reparto software.