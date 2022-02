Realme 9 Pro+ è lo smartphone che SBARAGLIA tutto, già in sconto

Uno smartphone di fascia media così ben rifinito è uno spettacolo. Insomma, non puoi dire che non sia bello ma aspetta di prenderlo il mano per sentire quanto sia premium. Peso perfetto, design ultra moderno. Un sogno ad occhi aperti e non solo perché neanche dal punto di vista tecnico di delude. In altre parole, se vuoi andare sul sicuro con Realme 9 Pro+ 5G non sbagli scelta soprattutto ora che è in promozione su Amazon con 50€ di sconto.

Approfittane subito e portatelo a casa con appena 349,99€ e pagalo anche a rate se vuoi.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con Prime.

Realme 9 Pro+ 5G, lo smartphone che non ti aspettavi di volere

La colorazione Sunrise Blue ti strega appena la vedi, ti sembra di stare immerso nel polo artico e di godere di tutti quei giochi di luce che solo la magia dei ghiacci ti regala. Una volta che apri il display, tuttavia, a stregarti è la qualità suprema di questo Realme 9 Pro+ 5G che è stato creato appositamente per te.

Pannello ampio e di prima qualità per goderti ogni genere di contenuto come se avessi luce pura sotto gli occhi. Dettagli e risoluzione avanzate sono la chicca più saliente che ti faranno rimanere a bocca aperta. Ma aspetta perché non finiscono qua le features. Con il processore MediaTek ogni tuo desiderio è realtà anche quello di navigare in 5G e di sfrecciare alla velocità della luce.

6 GB di RAM e 128 GB di memoria per fare qualunque cosa, gaming, streaming, applicazioni. Le fotografie? Con le fotocamere Sony professionali sono perfette. Selfie e telecamera posteriore ti regalano un'esperienza unica nel settore.

Completa il quadro una batteria con tanto di ricarica rapida a 60W che dura almeno due giorni consecutivi.

Cosa ne pensi? Secondo me questo Realme 9 Pro+ 5G è uno sballo. Acquistalo subito approfittando della promozione su Amazon che te lo fa avere a soli 349,99€.