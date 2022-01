Realme V25 passa dal TENAA: nuovo medio gamma all'orizzonte?

Mentre Realme GT 2 Pro riceve un importante aggiornamento software e un incredibile leak svela buona parte delle specifiche tecniche di Realme GT Neo3, scopriamo che il modello Realme RMX3475, possibilmente conosciuto come Realme V25, riceve la certificazione TENAA che ne svela buona parte del design e delle specifiche tecniche.

La certificazione TENAA svela il nuovo smartphone Realme V25

Realme V25 monta un pannello LCD da 6.58 pollici con fotocamera punch hole, una risoluzione massima fino al Full HD+ da 1080 x 2412 pixel e frequenza di aggiornamento superiore ai 90 Hz – secondo un leaker il display del nuovo smartphone di Realme sarebbe identico a quello presente su Realme Q3s e OPPO K9s.

Per quanto riguarda il processore la certificazione TENAA parla di un SoC octa-core da 2.2 GHz, molto probabile afferente alla famiglia di processori Qualcomm Snapdragon 6(xx), il quale sarà affiancato da 6/8/12 GB di RAM e 128/256 GB di spazio di archiviazione. Dal punto di vista fotografico, come svelano le immagini provenienti dal TENAA, il device conta su un sistema triplo costituito da un sensore principale da 64 MP accompagnato da due sensori entrambi da 2 MP, possibilmente per scatti macro e di profondità. La batteria, invece, è da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida.

Come sistema operativo, infine, sarà presente Android 12 con la personalizzazione Realme UI 3.0.