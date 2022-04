OnePlus Nord 2T: nuovi render svelano il design dello smartphone

Diverse fonti online hanno pubblicato rendering in altissima qualità del nuovo mediogamma OnePlus Nord 2T, che l'azienda sta preparando per il debutto a breve. Si può notare il terminale da ambo i lati, nella colorazione grigia.

OnePlus Nord 2T: tutto quello che sappiamo

Come potete vedere, il device presenta uno schermo perforato con un foro in alto a sinistra per la camera frontale. Dovrebbe essere un pannello AMOLED Full HD+ da 6,43 pollici con refresh rate da 90 Hz e HDR 10+.

Posteriormente, notiamo il comparto fotografico: la tripla camera posteriore ha un design inedito con due grandi blocchi rotondi. Troviamo un sensore principale da 50 megapixel (Sony IMX766) con OIS attivo, un'unità ultrawide da 8 megapixel (Sony IMX355) e una macro da 2 megapixel. Lo snapper selfie da 32 megapixel sarà un sensore Sony IMX709.

Sotto la scocca ci sarà anche un MediaTek Dimensity 1300 appena svelato, che dispone di otto core di elaborazione e di un acceleratore grafico Arm Mali-G77 MC9, oltre ad un modem 5G.

La RAM di OnePlus Nord 2T sarà di 12 GB, la capacità dell'unità invece, di 256 GB. La batteria sarà da 4500 mAh con fast charge cablata da 80 watt. Il sistema operativo sarà Android 12 con skin OxygenOS 12.1.

Secondo alcuni recenti rapporti, mentre l'OPPO Reno8 sarà – almeno sul fronte estetivo – una copia del OnePlus 10 Pro;

Il primo foldable di OnePlus sarà identico all'OPPO Find N;

Il rapporto afferma che il primo OnePlus pieghevole sarà una copia dell'Oppo Find N. Non sappiamo se la compagnia apporterà modifiche al dispositivo: troviamo uno schermo da 7,1 e uno esterno da 5,49 pollici, il processore Qualcomm Snapdragon 888, una main camera da 50 megapixel e una batteria da 4500 mAh.

Fra le altre cose, attendiamo una versione vanilla della gamma OP 10 basata su MediaTek Dimensity 9000 e una versione super esclusiva (OP 10 Ultra) con Snapdragon 8 Gen 1 Plus; dovrebbe arrivare fra pochi mesi, quindi restate connessi. Ne vedremo delle belle.