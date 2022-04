OnePlus Nord 2 riceve la prima beta di OxygenOS 12: le novità

A stretto giro dal nuovo importante update di OnePlus 10 Pro che ottimizza le prestazioni del nuovo top di gamma e l’arrivo della seconda beta della OxygenOS 12 per OnePlus Nord, in queste ore il colosso cinese ha aperto il programma beta della OxygenOS 12 anche per OnePlus Nord 2 5G.

Infatti, in base alle informazioni pubblicate in rete in queste ore, il device di fascia media sta ricevendo il nuovo firmware con un fiume di novità.

OnePlus Nord 2 5G sta ricevendo la prima beta della OxygenOS 12

Con un peso di circa 4.6 GB, gli utenti muniti del device di OnePlus hanno molte novità da provare con il nuovo aggiornamento, ovvero:

Sistema Introduzione della funzione Smart Battery Engine che prolunga l’autonomia della batteria Ottimizzazione del sistema AI System Booster per migliorare la fluidità del sistema anche in fase di carico elevato Ottimizzazione delle icone del desktop con texture migliorate

o Ottimizzazione di Extra HD, una feature pensata per migliorare la risoluzione delle immagini e dei video

Dark Mode La modalità scura adesso supporta tre tipologie di personalizzazione

Shelf Introduzione di nuovi stili per le Card Accesso a OnePlus Scout in Shelf Introduzione della card OnePlus Watch su Shelf

Galleria Introduzione di una nuova modalità di layout

Canvas AOD Introduzione di nuovi stili e colori per personalizzazione la lock screen del telefono Ottimizzazione del software e dell’algoritmo di riconoscimento del volto



Restando in tema, lo smartphone 5G di fascia media di OnePlus è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo davvero niente male.

