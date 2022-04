OnePlus Nord, la seconda beta della OxygenOS 12 porta importanti fix

A distanza di qualche settimana dall’inizio del programma beta della OxygenOS 12 per OnePlus Nord, in queste ore il colosso cinese ha iniziato a rilasciare la seconda beta del nuovo sistema operativo che va a correggere anche un bug piuttosto fastidioso.

Infatti, in base alle indicazioni pubblicate in rete dai colleghi di XDA, scopriamo che la nuova beta della OxygenOS 12 va finalmente a risolvere il bug che colpiva la riproduzione audio sullo smartphone di fascia media.

OnePlus Nord riceve la seconda beta della OxygenOS 12 e saluta un fastidioso bug

Il changelog che accompagna l’arrivo del nuovo aggiornamento software dichiara:

Sistema Corretto il bug relativo alla riproduzione audio



Contrassegnato dalla versione F10 dal peso di circa 60 MB, sembra che il firmware in questione non porti con sé ulteriori novità; come sempre, però, ci aspettiamo che l’azienda abbia anche introdotto specifiche migliorie sotto il cofano per un’esperienza di utilizzo il più bug free possibile.

L’aggiornamento alla seconda beta può essere installato fin da subito da tutti gli utenti che eseguono la prima beta della OxygenOS 12: in questo caso è necessario recarsi all’interno del pannello Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti software e controllare la disponibilità dell’update, oppure basta installare manualmente il file immagine dell’OS di OnePlus scaricando dal link presente in Fonte.

In queste ore la compagnia ha avviato anche il rilascio delle patch di sicurezza di aprile per la serie OnePlus 9 ma, contrariamente da OnePlus Nord, sembra che il team di sviluppo non abbia introdotto le attese correzioni dei bug che sono stati introdotti con l’arrivo delle patch di marzo scorso.