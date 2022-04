OnePlus 10 Pro, è in arrivo un nuovo update che migliora tutto

Giornate ricche di aggiornamenti software per OnePlus che, dopo l’arrivo di un update per OnePlus 8/9R e l’arrivo di un aggiornamento per OnePlus Nord 2, sta iniziando a rilasciare un nuovo firmware per il top di gamma OnePlus 10 Pro.

Infatti, in base alle informazioni pubblicate in queste ore sul forum ufficiale della compagnia, scopriamo che il team di sviluppo della OxygenOS ha iniziato le fase di propagazione del firmware A.13 con un gran numero di miglioramenti pensati per ottimizzare il sistema di riconoscimento del sensore di impronte, la fotocamera, la rete e molto altro.

L’aggiornamento per OnePlus 10 Pro porta con sé molti miglioramenti

Ecco il changelog ufficiale completo di tutte le novità in arrivo:

Sistema Ottimizzazione dell’algoritmo di riconoscimento dell’impronta digitale durante la fase di sblocco Ottimizzazione dei consumi in alcuni scenari di utilizzo e miglioramento dell’esperienza utente Ottimizzazione della gestione dell’audio Corretto un bug che impediva l’attivazione del telefono a un dato orario Miglioramento della stabilità generale del sistema

Fotocamera Ottimizzazione della qualità di scatto delle foto con la fotocamera frontale

Rete Ottimizzazione della stabilità della rete



Purtroppo, però, il team di sviluppo non sembra aver fatto in tempo a integrare anche le patch di sicurezza di aprile all’interno dell’update – il tutto mentre Samsung ha già rilasciato le patch di sicurezza di maggio sulla serie Samsung Galaxy S22 -, ma è comunque apprezzabile l’attenzione verso la correzione dei bug sopracitati e il miglioramento dell’esperienza utente generale.

Come sempre, infine, l’aggiornamento A.13 per OnePlus 10 Pro è disponibile a scaglioni: si parte da un piccolo pool di utenti per controllare che non siano presenti bug critici e poi si prosegue verso un rollout più esteso. In alternativa è possibile installare manualmente il firmware per bypassare completamente la coda e la conseguente attesa.

Vi ricordiamo che OnePlus 10 Pro è disponibile su Amazon con consegna rapida e spedizione gratuita.