OnePlus Nord 2 CE: certificato e pronto al debutto

OnePlus Nord 2 CE ha appena ottenuto la certificazione BIS in India; di fatto, il device si trova a pochissimi giorni dal suo debutto ufficiale nel mercato locale. In Europa invece, lecito aspettarlo per i primi giorni del prossimo anno.

OnePlus Nord 2 CE: cosa sappiamo del nuovo midrange in arrivo?

Sono passati solo pochi mesi da quando la società di Pete Lau ha lanciato il suo primo OnePlus Nord CE nel giugno 2021 e una nuova certificazione dell'ente BIS indiano indica che l'azienda svelerà presto il suo erede, il Nord 2 CE.

La notizia arriva da un noto informatore indiano, Mukul Sharma. Il tipster aveva affermato su Twitter di aver trovato un nuovo elenco nel database BIS indiano che aveva dimostrato che la società aveva appena certificatop un nuovo modello con il numero di modello IV2201, che in precedenza era stato rivelato essere il numero di modello per il suddetto midrange.

OnePlus Nord 2 CE finishes the inclusion process on the Indian BIS.#OnePlus #OnePlusNord2CE pic.twitter.com/4ZcnvHGMdi — Mukul Sharma (@stufflistings) December 17, 2021

Il database tuttavia, non rivela molto sulle configurazioni di memoria, le opzioni di colore o le specifiche del telefono. Ad ogni modo, fortunatamente, abbiamo ricevuto molte indiscrezioni dalla scorsa settimana sulle specifiche e sulle funzionalità del mediogamma in questione. Sono emersi perfino i presunti rendering del telefono. Le immagini trapelate mostrano che OnePlus Nord 2 CE sarà disponibile in due opzioni di colore: nero e verde.

Precedenti fughe di notizie hanno rivelato che Nord 2 CE potrebbe essere dotato di un display AMOLED da 6,4 pollici a 90Hz. Sotto il cofano, il telefono sarà alimentato dal processore MediaTek Dimensity 900 5G con una RAM compresa tra 6 GB e 12 GB.

Per quanto riguarda la capacità di archiviazione interna, ci saranno due opzioni: 128 GB e 256 GB. Avrà una configurazione a tripla lente sul posteriore, composta da un obiettivo OmniVision primario da 64 megapixel, un'ottica ultra grandangolare da 8 megapixel e una lente macro da 2 megapixel. Sul lato anteriore, il gadget avrà uno snapper da 16 megapixel per i selfie e le videochiamate.

Il telefono verrà preinstallato con l'ultimo sistema operativo Android 12 con OxygenOS 12 dell'azienda in cima, ovvero il nuovo sistema operativo unificato di OnePlus e OPPO. Dovrebbe contenere una batteria da 4.500 mAh con supporto per la fast charge cablata da 65 W.