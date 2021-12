OnePlus Nord 2 CE: il mediogamma che sfida i Galaxy A

OnePlus Nord 2 CE verrà presentato nel primo trimestre del 2022. In queste ore sono trapelate le specifiche chiave del suddetto midrante, anche se sappiamo che approderà dapprima in India, prima di arrivare nel resto del mondo.

OnePlus Nord 2 CE: cosa sappiamo ad oggi?

La scorsa settimana, è stato rivelato che il marchio di Pete Lau stava lavorando su un nuovo dispositivo di fascia media avente nome in codice “Ivan“. Si ipotizzava che il modello si riferisse alla prossima generazione di Nord CE soprannominata Nord CE 2. Ora, sono emerse nuove informazioni in merito che confermano il debutto di questo gadget e suggeriscono le specifiche e la roadmap di lancio.

Secondo un rapporto di 91mobiles, il noto informatore Yogesh Brar ha dichiarato che il telefono si chiamerà infatti OnePlus Nord 2 CE. L'informatore ha rivelato che lo smartphone verrà lanciato in India nel primo trimestre del 2022 e sarà disponibile solo in seconda battuta nei mercati europei. Ha aggiunto che sarà dotato di un triplo slot per le schede in grado di per ospitare due nano SIM e una microSD. Il supporto per quest'ultima rappresenta un cambiamento positivo poiché l'attuale Nord CE è privo di questa feature. Tuttavia, si dice che non sia dotato di Alert Slider, una caratteristica cardine dei telefoni OnePlus (stiamo parlando del famoso selettore per l'audio).

Precedenti fughe di notizie riguardanti l'imminente Nord 2 CE hanno affermato che il device sarà dotato di un display AMOLED da 6,4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Sotto il cofano, il telefono sarà alimentato dal processore MediaTek Dimensity 900 5G con una RAM compresa tra 6 GB e 12 GB.

Il telefono avrà due opzioni di archiviazione interna, una da 128 GB e una da 256 GB. Avrà una configurazione a tripla lente sul retro, composta da un obiettivo OmniVision primario da 64 megapixel, un'ottica ultra-wide da 8 megapixel e una macro da 2 megapixel. Sul lato anteriore, il dispositivo avrà uno snapper da 16 megapixel per scattare selfie e videochiamate.

Il telefono verrà preinstallato con l'ultimo sistema operativo Android 12 con OxygenOS 12 dell'azienda out of the box, che è un sistema operativo unificato di OnePlus e OPPO. Conterrà una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 65 W.

Per quanto riguarda il prezzo del dispositivo possiamo aspettarci un costo unitario al dettaglio di partenza di circa 370 dollari. Probabilmente sfiderà apertamente i Galaxy A/M di Samsung nel settore della fascia media. La sfida fra i midrange in Europa si fa sempre più agguerrita: chi la spunterà, OnePlus, Samsung, Redmi o OPPO?