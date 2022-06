OnePlus Nord 2 riceve un nuovo update: dove sono le patch di giugno?

Nei giorni scorsi il buon medio gamma OnePlus Nord 2 veniva aggiornato alle patch di sicurezza di giugno su Android 11 ma, come sottolineano i colleghi di XDA in queste ore, il colosso cinese ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la OxygenOS 12 (quindi su Android 12) che stranamente non integra le patch di sicurezza di questo mese.

Infatti, il firmware C.05 della OxygenOS attualmente in fase di rilascio per OnePlus Nord 2 5G introduce varie correzioni per quanto riguarda il sistema operativo e la fotocamera, ma stranamente non c’è traccia delle patch di giugno considerando che ormai sono già in fase di rilascio per lo stesso device ma con a bordo Android 11.

OnePlus Nord 2 con la OxygenOS 12 riceve un aggiornamento ma senza le patch di sicurezza di giugno

Ecco il changelog ufficiale che accompagna il firmware da 359 MB:

Sistema Corretto un bug che causava la comparsa di un pop-up a seguito della pressione del tasto di accensione Corretto un bug della interfaccia a seguito di un tap sulla notifica di aggiornamento degli sticker Bitmoji Corretto un bug relativo alle icone dei giochi dopo essere state rimosse da Game Space Aggiornamento delle patch di sicurezza Android a maggio 2022

Fotocamera Corretto il bug che causa un crash anomalo dell’applicazione Ottimizzazione dei consumi relativi alla fotocamera



Al momento non è ancora chiaro il motivo per cui OnePlus abbia deciso di portare avanti questa strana strategia di aggiornamento per il suo medio gamma, ma è probabile che nel prossimo futuro la situazione verrà risolta per evitare confusione tra gli utenti. Infine, restando in tema di smartphone OnePlus vi segnaliamo questa importante offerta di Amazon per il valido OnePlus Nord CE 5G con il 24% di sconto.

