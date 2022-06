OnePlus Nord 2: patch di giugno ma ancora niente OxygenOS 12

A distanza di qualche giorno dall’annuncio circa l’arrivo di Android 12 con la OxygenOS 12 per il buon medio gamma OnePlus Nord 2, in queste ore il colosso cinese annuncia sul forum ufficiale l’arrivo delle patch di sicurezza di giugno ma per la OxygenOS 11.

Tra l’incredulità dei tanti utenti che invece si aspettando l’introduzione delle patch di questo mese con il nuovo sistema operativo, la compagnia ha invece preferito puntare a introdurre le correzioni di sicurezza per la vecchia versione dell’OS.

OnePlus Nord 2 riceve le patch di sicurezza di giugno ma per la OxygenOS 11

Il motivo? OnePlus ha confermato che sta rilasciando l’update per la OxygenOS 11 in quanto “la versione OxygenOS 12 è ancora in fase di rilascio. Stiamo rilasciando questa build per assicurare una migliore esperienza utente per i tanti utenti ancora con la OxygenOS 11 a bordo.” In altre parole, considerando l’arcinota lentezza della compagnia per quanto riguarda la propagazione dei nuovi aggiornamenti di sistema per evitare la comparsa di bug critici, i fortunati utenti già muniti della OxygenOS 12 dovranno attendere (non si sa ancora quanto) prima di poter installare le patch di giugno.

Per quanto riguarda le feature introdotte all’interno del firmware OxygenOS A.21 per OnePlus Nord 2, il changelog ufficiale fa riferimento alla seguente novità:

Sistema Aggiornamento delle patch di sicurezza di Android a giugno 2022



Le prime indicazioni svelano che la build è attualmente in fase di rilascio in Europa e in India; sarà ancora necessario attendere qualche giorno prima che il firmware sarà effettivamente disponibile per tutti i device compatibili presenti nel nostro Paese. Restando in tema di smartphone OnePlus, vi segnaliamo che l’ottimo OnePlus 9 è in offerta su Amazon al prezzo più basso mai raggiunto finora; monta un hardware estremamente potente, una valida fotocamera tripla e un design mozzafiato.

