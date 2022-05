OnePlus lancerà presto Nord 2T 5G e Nord CE 5G in Italia

Oggi OnePlus ha annunciato il lancio di tre nuovi prodotti nei prossimi giorni. Di fatto, il 19 maggio l’azienda cinese di proprietà di Pete Lau presenterà in maniera ufficiale Nord 2T 5G, Nord CE 2 5G e le prime OP Nord Buds.

Cosa sappiamo sui nuovi terminali di OnePlus in arrivo?

In primo luogo, OnePlus Nord 2T è un midrange premium con componenti di punta, come il supporto per la ricarica rapida da 80W SuperVOOC. Questa tecnologia la troviamo anche sull’ammiraglia del brand, il OP 10 Pro che si porta a casa su Amazon a soli 999,00€.

Sotto la scocca è presente un processore MediaTek Dimensity 1300 e ha uno schermo da 6,42 pollici con risoluzione FullHD+ e tecnologia AMOLED. Il refresh rate è da 90 Hz e presenta la OxygenOS basata su Android 12. La batteria è generosa: 4500 mAh. Di questi e di tutti gli altri dettagli ne sapremo di più a breve.

OnePlus Nord CE 2 Lite5G invece, sarà un best buy assicurato: prezzo contenuto e prestazioni top per la fascia di prezzo in cui si inserirà. Economico ma fluido, con batteria generosa, ricarica rapida e un’esperienza complessiva molto, molto buona.

Dulcis in fundo, vedremo anche le prime cuffiette della linea Nord; saranno degli auricolari True Wireless Stereo aventi il moniker “OnePlus Nord Buds” e il loro focus sarà il rapporto qualità-prezzo incredibile.

Appuntamento al 19 maggio alle ore 16:00.

Nelle notizie correlate, riportiamo che la casa cinese di Pete Lau sta sviluppando diversi nuovi foldable aventi form factor differenti al fine di sconvolgere il mercato dei pieghevoli e spodestare così Samsung dal ruolo di “regina indiscussa”; probabilmente, il 2023 sarà l’anno clou di questa tipologia di prodotti. Non di meno, presto arriverà anche il OnePlus Pad, il primo tablet della società. Insomma, come avrete capito, le novità in cantiere sono tantissime. Restate connessi con noi per non perdervi le ultime news dal mondo tech.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.