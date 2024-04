iPhone 16 Pro Max sarà GIGANTESCO: avrà uno schermo da 6,9"

In queste ore sono trapelati i dummy dei nuovi melafonini della serie iPhone 16. Da quello che vediamo scopriamo che il Pro Max sarà gigantesco, molto più grande di tutti gli altri prodotti della gamma. La foto emersa in rete ci arriva da un noto leakster di Apple, Sonny Dickson. In precedenza aveva già condiviso l’intero set di prodotti in arrivo quindi questo è un rumor da prendere con serietà anche se noi vi invitiamo sempre a considerare il tutto con “un pizzico di sale”.

iPhone 16 Pro Max: cosa sappiamo?

Sicuramente da quello che vediamo notiamo che iPhone 16 e 16 Plus avranno un nuovo design sulla camera posteriore. Non ci sarà più il modulo quadrato con le lenti in diagonale, ma avremo due sensori impilati verticalmente. I Pro invece non cambieranno ma saranno più grandi. Le fotocamere poi, anche quelle dei device standard, dovrebbero supportare la registrazione di video spaziali in 3D, perfetti per Apple Vision Pro.

Un altro grande cambiamento riguarderà la dimensioni dei terminali; iPhone 16 Pro Max avrà uno schermo da 6,9 pollici mentre iPhone 16 Pro sarà da ben 6,3 pollici. iPhone 16 e 16 Plus invece saranno da 6,1 e 6,7 pollici. A parte questi cambiamenti non ci saranno altri cambiamenti degni di nota. I telefoni verranno lanciati a settembre, come sempre.

