OnePlus Nord CE 2 Lite è lo smartphone più economico del marchio

Finalmente ci siamo: dopo settimane di indiscrezioni e rumors, finalmente l’OEM cinese di Pete Lau ha tolto i veli al OnePlus Nord CE 2 Lite. Il dispositivo 5G più economico dell’intera line-up dell’azienda.

È un prodotto eccezionale per il prezzo a cui viene venduto, con schermo avente un refresh rate da 120 Hz, tre fotocamere e supporto per la fast charge rapida da 33W. Questo dispositivo andrà a scontrarsi con giganti del settore come Redmi Note 11 Pro+ e Realme 9 Pro.

OnePlus Nord CE 2 Lite: le caratteristiche

Partiamo con ordine: OnePlus Nord CE 2 Lite 5G presenta un’estetica simile al modello “standard” da cui deriva. Anche se, se lo osserviamo bene, notiamo che è un semplice rebrand del Realme 9 Pro lanciato pochi mesi fa. Presenta un design simile con una back cover satinata con modulo fotografico composto da due lenti principali e una lente minore posta sopra il flash dual led.

Anteriormente invece, notiamo uno schermo con cornici sottili su tutti i lati ma il mente, come sempre, è pronunciato. C’è un pannello LCD da 6,59 pollici LCD con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 120 Hz.

Sotto la scocca invece, batte un cuore Qualcomm Snapdragon 695 con modem 5G integrato e GPU Adreno 619. Si può scegliere fra RAM da 6 GB o da 8 GB e lo storage è da 128 GB espandibile mediante microSD fino a 1 TB.

Troviamo una batteria da 5000 mAh con fast charge da 33W via cavo che consente la ricarica da 0 al 50% in soli 30 minuti. Non manca la USB Type C nella parte inferiore e il jack audio da 3,5 mm. C’è Android 12 e skin OxygenOS 12.1 con due anni di major update di Android e tre anni di patch.

Sul fronte fotografico, tre lenti con AI al seguito. La main camera è da 64 Megapixel, coadiuvata da una lente da 2 Mega e una macro che scatta immagini a distanza di 4 cm. Anteriormente c’è una selfiecam da 16 Mpx.

I prezzi partono da 19.999 Rs (circa 261 dollari) e verrà venduto in due colori: Blue Tide e Black Dusk. Attendiamo informazioni in merito alla commercializzazione globale.

Intanto, vi consigliamo il OnePlus Nord CE 5G a soli 275,99€ al posto di 329,00€.