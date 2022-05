OnePlus Nord 2T: eccolo in tutto il suo splendore (VIDEO)

Sentiamo parlare di OnePlus Nord 2T da diversi mesi e finalmente, pochi giorni fa, la compagnia ha tolto silenziosamente i veli al suddetto terminale.

In molti paesi l’azienda lo deve ancora annunciare in maniera ufficiale ma adesso è apparso un video su YouTube in cui si vede l’unboxing del suddetto gadget. Scopriamo ora tutti i suoi segreti e cosa contiene la confezione di vendita.

OnePlus Nord 2T senza segreti

A riportare il video ci ha pensato lo youtuber Sahil Karoul che ha acquistato il dispositivo a Dubai; immediatamente dopo, ha caricato sul web un video in cui mostra il contenuto della scatola e com’è fatto il gadget in tutto il suo splendore. L’insider ha anche effettuato una serie di benchmark volti a mostrare la potenza del midrange.

Stando a quanto si osserva, il gadget ha ottenuto 622.964 punti su AnTuTu, mentre su Geekbench ha registrato 719 e 2760 punti nel single-core e multi-core test.

Giusto come “remind me”, segnaliamo che Nord 2T dispone di un processoreMediaTek Dimensity 1300 e presenta uno schermo da 6,42″ con tecnologia AMOLED e risoluzione FullHD+. Il refresh rate è da 90 Hz. Il sistema operativo è Android 12 con skin OxygenOS.

Sul fronte fotografico c’è un modulo contenente tre sensori con camera principale da 50 Mpx Sony IMX766 con OIS al seguito, ultrawide da 8 Mpx e monocromatico da 2 Mega. Anteriormente invece, c’è una selfiecam da 32 Mega.

Non manca il modem 5G e una batteria da 4500 mAh con SuperVOOC da 80W. Sono presenti due speaker stereo e lo slider per le notifiche. Se cercate il Nord 2 invece, sappiate che c’è il Nord 2 a 374,79€ su Amazon con spedizioni gratuite e immediate per i possessori di Prime.

Questo è uno dei migliori articoli di fascia media ed è anche uno dei Best Seller dell’ultimo anno; si tratta di una promo speciale, quindi affrettatevi se siete interessati all’acquisto.