Un device OnePlus riceve la certificazione BIS: è un nuovo Nord?

In queste ore scopriamo che uno smartphone OnePlus con codice prodotto IV2201, conosciuto internamente come “Ivan“, ha ricevuto la certificazione BIS (Bereau of Indian Standards) a indicare che molto probabilmente il suo lancio è ormai alle porte, possibilmente durante le prime settimane del 2022. Secondo le poche informazioni disponibili in rete, il noto leaker Yogesh Brar conferma che il codice prodotto di questo smartphone di OnePlus corrisponde effettivamente al nome in codice “Ivan”, ma non ha rilasciato ulteriori informazioni.

OnePlus IV2201 con codice prodotto “Ivan” passa dal BIS

Secondo alcuni, tenendo conto dei cicli di produzione del colosso cinese, questo device OnePlus potrebbe rappresentare il successore di OnePlus Nord CE o rappresentare un modello completamente nuovo della serie “Nord”, ma purtroppo non c'è modo di confermare l'autenticità di questa voce.

Nei prossimi mesi OnePlus sarà impegnato in una serie di appuntamenti estremamente importanti per l'area mobile, a partire dal lancio del tanto chiacchierato OnePlus 10. Le ultime informazioni disponibili circa i piani di lancio della nuova serie di smartphone di fascia alta, indicano che l'azienda potrebbe annunciare OnePlus 10 e OnePlus 10 Pro addirittura il prossimo 5 gennaio 2022. Se confermato, OnePlus sarà il terzo OEM a lanciare uno smartphone munito del processore Snapdragon 8 Gen 1 – dopo Motorola Moto Edge X30 e Xiaomi 12 -, addirittura anticipando la serie Galaxy S22 di Samsung.