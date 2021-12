Ecco Motorola Moto Edge X30, il primo device con Snapdragon 8 Gen 1

Puntuale come un orologio svizzero, quest'oggi è stato presentato il primo smartphone al mondo a montare il nuovissimo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1: Motorola Moto Edge X30. Lo smartphone, che negli ultimi giorni è stato al centro di una sfilza infinita di rumor, leak e indiscrezioni che ci avevano praticamente svelato quasi tutto sul suo design e le specifiche tecniche, si propone come una soluzione di fascia alta a un prezzo estremamente competitivo.

Motorola Moto Edge X30: tutte le caratteristiche

Con un design tipico degli smartphone Android di fascia alta e con cornici molto ben ottimizzate, il nuovo device della casa alata può contare frontalmente su un bel pannello OLED da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 144 Hz, supporto HDR10+, luminosità fino a un massimo di 700 nits e una fotocamera punch hole centrale da ben 60 MP. Il frame laterale in metallo è costituito dal bilanciere del volume e dal sensore di sblocco nascosto nel tasto di accensione/spegnimento.

Posteriormente il modulo fotografico principale è inserito all'interno di un'isola ovoidale posizionata nell'angolo superiore sinistro con tre sensori: il principale da 50 MP è accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 50 MP e un altro di profondità da 2 MP. Sotto la scocca, oltre alla batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida TurboPower da 68 W, trova posto il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8 GB di RAM LPDDR5, 128/256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1, connettività 5G SA/NSA, NFC, GPS, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2 e molto altro.

È inoltre disponibile la funzionalità che trasforma il device in un vero e proprio ambiente desktop in determinate circostante, il tutto in modo molto simile a DeX di Samsung.

Scheda tecnica

Display OLED da 6.67 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400×1080 pixel con frequenza di aggiornamento a 144 Hz, HDR10+, DCI-P3, luminosità fino a 700 nits e protezione Corning Gorilla Glass 5;

processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con GPU Adreno 730;

8 GB di RAM LPDDR5 con 128/256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1;

fotocamera posteriore: sensore principale da 50 MP con apertura f/1.88, OIS e sensore OV50A40, sensore ultra grandangolare da 50 MP con angolo di visuale a 114° e apertura f/2.2, sensore di profondità da 2 MP con apertura f/2.4;

fotocamera frontale con sensore da 60 MP con apertura f/2.2;

USB Type-C Audio, speaker Stereo e supporto Dolby Atmos;

certificazione IP52 e sensore di impronte laterale;

connettività Dual SIM (nano + nano), 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4 GHz/5 GHz) MIMO, Bluetooth 5.2, GPS e NFC;

batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida TurboPower a 68 W;

dimensioni: 163.56 × 75.95 × 8.49 mm;

peso: 194 grammi

Android 12 con la personalizzazione MYUI 3.0.

Prezzo e disponibilità

Motorola Moto Edge X30 è disponibile in Cina fin da subito con uno sconto di 200 yuan, circa 30 euro, da utilizzare quando sarà in vendita il 15 dicembre: il prezzo di lancio sarà così pari a 2999 yuan, circa 415 euro. Infine, durante l'evento è stato anche menzionato il modello Motorola Moto Edge X30 Special Edition con fotocamera sotto il display, ma purtroppo l'azienda non ha rilasciato ulteriori informazioni sul device né sul prezzo o la data di lancio.