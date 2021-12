OnePlus 10 e 10 Pro: ecco quando verranno presentati

Lo smartphone di punta OnePlus 10 Pro potrebbe essere annunciato il 5 gennaio; ecco quanto riferito da un recente tipster online.

OnePlus 10: cosa sappiamo?

Il prossimo duo di device premium del brand di Pete Lau, OnePlus 10 e 10 Pro, dovrebbe essere lanciato un po' prima della sua normale tempistica poiché la società con sede in Cina ha saltato (o cancellato) l'arrivo della variante 9T quest'anno.

Ora, un informatore ha condiviso tramite un tweet che la società ospiterà un evento di lancio il 5 gennaio a Las Vegas. Questo è lo stesso giorno in cui inizierà il Consumer Electronics Show (CES). Ciò potrebbe significare che l'azienda sta cercando di svelare lo smartphone OnePlus 10 Pro nel corso dell'evento di fama mondiale.

Attualmente, non è noto se la compagnia abbia intenzione di svelare entrambe le versioni: OP 10 e 10 Pro o soltanto una. Se l'evento di lancio è ospitato negli Stati Uniti, c'è la possibilità che possa essere un debutto globale e non limitato al mercato cinese. In precedenza, è stato riferito che la line-up OnePlus 10 sarebbe stata lanciata a gennaio in Cina, mentre il debutto globale sarebbe avvenuto a marzo o aprile 2022.

L'immagine trapelata non menziona gli smartphone in questione, quindi c'è la possibilità che la società abbia pianificato di svelare qualcos'altro invece dei suoi flagship. Quindi, dovremo attendere ulteriori leak o annunci ufficiali dal brand.

Finora, l'unico dispositivo che l'azienda ha presentato al CES è stato il suo concept phone nel 2020. Ma dato il recente cambiamento nella sua attività, questa volta potrebbe provare una strategia diversa.

È già stato confermato che OnePlus 10 Pro sarà alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, unendosi a super terminali come Moto Edge X30 e Xiaomi 12, entrambi previsti per il debutto questo mese.

Se si deve credere alle perdite, il gadget presenterà un display AMOLED Quad HD + curvo da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e un singolo foro di perforazione. Dovrebbe contenere fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna UFS 3.1.

Nel comaprto fotografico, ci sarà una configurazione a tripla lente con marchio Hasselblad sul retro composta da un sensore grandangolare da 48 megapixel, un obiettivo ultra grandangolare da 50 MPX e un teleobiettivo da 8 megapixel. Sul lato anteriore, il dispositivo avrà uno snapper frontale da 32 Mega per scattare selfie e videochiamate.

Si dice che il telefono esegua l'ultimo sistema operativo Android 12 con OxygenOS 12. Sarà alimentato da una batteria da 5.000 Amh con supporto per la ricarica rapida da 125 W.