OnePlus investe nella fascia media: Nord 2 CE è (quasi) qui

Il OnePlus Nord 2 CE è nelle notizie degli ultimi giorni. Il dispositivo con nome in codice Ivan dovrebbe essere lanciato in India e in Europa nel corso del primo trimestre del 2022. In precedenza, le sue specifiche principali sono trapelate in rete e adesso, la medesima fonte che ha condiviso i dettagli sul dispositivo ha mostrato al mondo quale sarà il design di cui sarà dotato il prodotto.

OnePlus Nord 2 CE: ecco come sarà

Il tipster Yogesh Brar ha collaborato con 91Mobiles per condividere i rendering relativi al prossimo OnePlus Nord 2 CE. Secondo le immagini, il telefono presenterà il nuovo layout della fotocamera adottato sia da OnePlus che da Realme, entrambe associate al gruppo BBK e sub brand di OPPO.

A differenza dei costosi smartphone OnePlus, questo non avrà uno slider alert sul profilo laterale sinistro. Invece, non solo verrà fornito di un jack per cuffie da 3,5 mm, ma anche di uno slot per schede MicroSD. Inoltre, le immagini mostrano il terminale in due colori (grigio/nero, verde). Segnaliamo che potrebbero esserci altre opzioni di tonalità.

Here's your first look at OnePlus Ivan (Nord 2 CE)



•Budget offering

•6.4" FDH+ AMOLED

•Dimensity 900 SoC

•64MP AI triple camera setup

•Large Battery, 65W charging

•No Alert Slider



Per quanto riguarda le specifiche, il telefono dovrebbe arrivare con un display AMOLED da 6,4 pollici con un aggiornamento di 90Hz, un processore MediaTek Dimensity 900, fino a 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, OxygenOS 12 basato su Android 12 e batteria da 4.500 mAh con supporto per laricarica rapida da 65W.

Altre specifiche del telefono includeranno una tripla configurazione della camera posteriore così ripartita: 64MP (OmniVision, wide) + 8MP (ultra-wide) + 2MP (macro), una snapper selfie da 16MP, un sensore di impronte digitali in-display, dual-SIM, connettività 5G , Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.x, GNSS, NFC e USB di tipo C.