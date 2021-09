OnePlus Buds Z2: cosa sappiamo delle nuove TWS low-cost?

Le funzionalità chiave e le specifiche tecniche delle nuove OnePlus Buds Z2 sono appena trapelate online; da quanto si apprende, potrebbero offrire una durata della batteria di ben 38 ore.

OnePlus Buds Z2: cosa sappiamo finora?

All'inizio di questo mese, i render dei futuri Op Buds Z2 hanno rivelato quale sarà il design del prodotto in questione. Adesso, a distanza di pochi giorni dalle prime indiscrezioni, un informatore online ha condiviso le caratteristiche chiave di questi nuovi auricolari True Wireless Stereo del produttore cinese.

Secondo l'affidabile tipster Max Jambor, le nuove cuffie TWS di OnePlus avranno la connettività Bluetooth 5.2. Nonostante queste siano un modello economico, le gemme saranno in grado di offrire features premium come il supporto all'ANC (Active Noise Cancellation).

Inoltre, si dice che gli auricolari siano certificati IP55 per la resistenza alla polvere e all'acqua. È interessante notare che avranno anche il supporto per la tecnologia Dolby Atmos.

Per quanto riguarda la resistenza, le nuovissime OnePlus Buds Z2 dovrebbero fornire un'incredibile durata della batteria di 38 ore con la custodia di ricarica. Pensate che si dice che le gemme stesse durino per 7 ore. Non è tutto, solo 10 minuti di ricarica potrebbero bastare per 5 ore di riproduzione.

Sebbene l'insider non lo menzioni ufficialmente, i valori sopra riportati dovrebbero riferirsi all'utilizzo delle cuffie senza ANC. Con la modalità per la cancellazione attiva del rumore a bordo invece, l'autonomia dovrebbe essere leggermente inferiore.

Tuttavia, afferma che il prodotto sarà disponibile in due opzioni di colore: nero e bianco.

Secondo la perdita di rendering, le Buds Z2 saranno quasi identiche al modello da cui derivano, le OnePlus Buds Z, in termini di design. Dovrebbero diventare ufficiali insieme al flagship killer OnePlus 9 RT nel mese di ottobre.

Restate connessi con noi per saperne di più ed essere sempre aggiornati in merito.