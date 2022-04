OnePlus Ace è appena stato avvistato online

Secondo quanto leggiamo in rete, l'OEM cinese di Pete Lau svelerà presto il nuovo smartphone OnePlus Ace. Si dice che il telefono arriverà direttamente in Cina, ma le caratteristiche tecniche del device in questione sono già state spoilerate. Si dice anche che questo dovrebbe essere un rebrand del Realme GT Neo3.

Anche se la compagnia deve confermare le specifiche, ma il portale di Geekbench ci svela ogni segreto. Ad oggi, il gadget di OnePlus ha raggiunto la piattaforma e ha rivelato tutti i suoi dettagli.

OnePlus Ace: tutto quello che sappiamo

Partiamo con ordine: OnePlus Ace sembra disporre del numero di modello PGKM10. Dal sito di Geekbench ha ottenuto 961 punti nei test single-core e 3795 punti sul fronte multi-core.

Si nota che il device viene alimentato dal processore MediaTek Dimensity 8100, il SoC con otto core che hanno una frequenza di clock massima di 2,85 GHz. Non di meno, il telefono è coadiuvato da 12 GB di memoria virtuale e si basa su Android 12. La skin dovrebbe essere, come al solito, la OxygenOS.

Il display dovrebbe essere uno schermo con tecnologia OLED da 6,7 pollici e refresh rate da 120 Hz. Dovrebbe arrivare con una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica veloce cablata da 150W, la stessa che OPPO ha svelato settimane or sono.

Sul fronte fotografico poi, il OnePlus potrebbe inserire diverse fotocamere sulla back cover. Dovremmo vedere un sensore principale da 50 Megapixel di Sony (l'IMX766), coadiuvato da altre lenti minori.

Tra l'altro, si è scoperto che il COO dell'azienda Lin Fenshuo ha utilizzato in segreto il terminale; siamo stati in grado di individuarlo mediante il suo account ufficiale su Weibo. Però non ha rivelato alcun dettaglio in merito.

Non sappiamo se OnePlus Ace arriverà anche in Europa o se sarà un'esclusiva per il mercato cinese; vi terremo aggiornati non appena lo sapremo. Restate connessi per saperne di più.