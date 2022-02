OnePlus 9RT si aggiorna: ecco le novità dell'update

Dopo l'arrivo delle patch di sicurezza di dicembre per OnePlus 9RT il mese scorso, in queste ore il colosso cinese ha avviato il rollout di un nuovo aggiornamento per OxygenOS con il firmware A.04. Contrariamente a quanto ci si aspettava, in realtà all'interno di questo update non sono presenti le patch di di sicurezza di gennaio o di febbraio, ma una serie di correzioni pensate per migliorare il sistema operativo.

OnePlus 9RT aggiorna la OxygenOS con l'aggiornamento A.04

Ecco il changelog completo in tutti i suoi dettagli:

Sistema Correzione di un bug che causava lo sfarfallio dell'interfaccia durante una telefonata Miglioramento della stabilità del sistema e correzione di bug noti



È interessante notare che, come sottolineano i colleghi di XDA, la build in rilascio in Cina con ColorOS include le patch di sicurezza di gennaio; si tratta di una disparità di feature che sinceramente non ci aspettavamo da parte di OnePlus, evidentemente per via delle differenze con la versione internazionale dell'OS che fuori dalla Cina è conosciuto come OxygenOS.

Gli utenti muniti del device possono controllare la disponibilità dell'update tramite l'apposito pannello degli aggiornamenti presente nel pannello delle Impostazioni, oppure attendere l'arrivo della classica notifica OTA. Infine, vi ricordiamo che a fine mese il colosso cinese presenterà la OxygenOS 13 con un gran numero di novità.