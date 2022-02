OxygenOS 13: sì, no, forse? Ecco quando sarà presentata

A seguito della news che vede il sistema operativo unificato di OnePlus e OPPO in ritardo e atteso entro la seconda metà del 2022 – per alcuni proprio negli ultimi mesi di quest'anno -, l'azienda cinese ha pubblicato un post sul proprio forum ufficiale per annunciare la data di presentazione di OxygenOS 13. La notizia spiazzante che nessuno si aspettava considerando i piani di unificazione di OnePlus e OPPO, consisterà in un Open Ears Forum in cui gli utenti potranno dire la propria su cosa vorranno vedere nel nuovo OS entro il 18 febbraio.

OnePlus annuncia la data di presentazione della OxygenOS 13

Durante questo evento parteciperanno alcuni membri dello staff di OnePlus, tra cui: Gary C. (OxygenOS Product Lead), @ZENG XI (OxygenOS Design Lead), Oliver Z. (Product Manager – Gaming), @Zach L. (OxygenOS Product Designer) e Megan F. (OS Product Designer). “Questo è uno degli argomenti più importanti che abbiamo portato fino ad oggi nei forum di Open Ears, quindi non perdere questa occasione. Il tuo feedback sarà determinante per dare forma a uno dei nostro più importanti aggiornamenti del sistema operativo“, sottolinea l'azienda nel post di annuncio.

L'appuntamento, quindi, è programmato per il giorno 28 di questo mese in cui evidentemente avremo anche ulteriori informazioni da parte di OnePlus. Trovate tutte le indicazioni per iscrivervi all'Open Ears Forum nel link linkato in calce alla news.