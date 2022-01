OnePlus 9RT si aggiorna: le novità del nuovo update

Dopo l'arrivo di OnePlus 9RT in Cina a ottobre 2021 e lo sbarco in India a inizio 2022, il colosso cinese ha avviato il rilascio del primo aggiornamento software per lo smartphone di fascia alta con le patch di sicurezza di dicembre e non solo. Infatti, secondo le informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che il device sta ricevendo il firmware A.03 con le sopracitate correzioni di sicurezza e un fiume di bug fix.

OnePlus 9RT riceve la patch di sicurezza di dicembre

Ecco il changelog completo dell'update:

Sistema Correzione di un bug relativo alla visualizzazione del display Miglioramento della stabilità del sistema e correzione di bug noti Aggiornamento delle patch di sicurezza a dicembre 2021

Fotocamera Ottimizzazione degli effetti della UI nella modalità Movie Mode Ottimizzazione della funzionalità che riduce l'effetto di movimento nei video Correzione del bug che inseriva il watermark in una posizione errata della foto

Rete Ottimizzazione della rete VoWiFi



Allo stato attuale OnePlus sta rilasciando il firmware in questione a scaglioni: come sempre, infatti, l'azienda preferisce un rilascio “a singhiozzo” per contenere eventuali problemi dati dalla comparsa di bug sfuggiti alla fase di test interno. Gli utenti muniti del device possono controllare la disponibilità dell'update tramite l'apposito pannello degli aggiornamenti software, oppure scaricare e installare manualmente la build.