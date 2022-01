OnePlus 9R è ora più sicuro: cosa cambia con l'update?

Continua il buon lavoro di OnePlus per quanto riguarda il rilascio degli aggiornamenti di sicurezza della OxygenOS che, dopo aver interessato la serie OnePlus 9 e OnePlus Nord con le patch di gennaio, in queste ore sta pubblicando le patch di sicurezza di gennaio anche per il flagship abbordabile OnePlus 9R.

OnePlus 9R riceve le patch di sicurezza di gennaio

Infatti, dalle prima informazioni pubblicate in rete e nel forum ufficiale della compagnia, scopriamo che numerosi utenti stanno ricevendo il firmware 11.2.7.7 da 118 MB contenente le ultime correzioni di sicurezza aggiornate a questo mese.

Il changelog ufficiale fa riferimento alle seguenti novità:

Sistema Miglioramento della stabilità del sistema Aggiornamento delle patch di sicurezza a gennaio 2022



Gli utenti muniti del device di OnePlus possono controllare la disponibilità del nuovo firmware tramite l'apposito pannello degli aggiornamenti software presente nelle Impostazioni generali della OxygenOS, oppure attendere l'arrivo della notifica OTA.

Quando arriva Android 12 sul mio device OnePlus?

Mentre il team di sviluppo della OxygenOS sta procedendo a passo spedito circa il rilascio delle patch di sicurezza per i device OnePlus, molti utenti si stanno chiedendo quando arriverà il tanto atteso aggiornamento ad Android 12 con la OxygenOS 12. Se anche voi siete curiosi di scoprire quando riceverete il nuovo OS, vi consigliamo di controllare le informazioni presenti all'interno del nostro focus sempre aggiornato.