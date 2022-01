OnePlus 9 e 9 Pro sono più sicuri: correte a scaricare l'update

OnePlus ha avviato il rilascio dell'aggiornamento con le patch di sicurezza di gennaio per gli smartphone di fascia alta OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro. Dalle prime informazioni condivise sul forum ufficiale dell'azienda, scopriamo che entrambi i device stanno ricevendo il firmware C.44 contenenti le ultime correzioni di sicurezza e miglioramenti aggiuntivi.

Patch di sicurezza di gennaio per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro

Ecco il changelog ufficiale dell'aggiornamento in corso:

Sistema Miglioramenti delle prestazioni generali del sistema in alcuni contesti di utilizzo Correzione di un bug che non mostrava correttamente l'animazione di ricarica del telefono in alcuni contesti Correzione di un bug che impediva la visualizzazione del cassettino delle notifiche in alcuni contesti Correzione di un bug che causava un calo di frame a seguito dell'apertura del cassettino delle notifiche

Applicazioni Ottimizzazione della vibrazione del telefono durante il gaming

Fotocamera Correzione di un bug che causava il crash dell'applicazione Correzione di un bug che bloccava l'applicazione durante la registrazione di un video

Sicurezza Introduzione delle patch di sicurezza Android relative al mese di gennaio 2022



L'aggiornamento con le patch di sicurezza di gennaio è attualmente in fase di rilascio per entrambi i device: può essere scaricato manualmente tramite l'apposito pannello degli aggiornamenti presente nelle Impostazioni generali del telefono. I più smanettoni possono installare già da adesso le immagini di sistema “global” per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro.

