OnePlus 9 RT arriverà con la OxygenOS 12 sul mercato cinese nel quarto trimestre; contestualmente al flagship killer, ci dovrebbero essere anche due nuovi telefoni della line-up Nord.

OnePlus 9 RT: cosa sappiamo?

È stato rivelato alla fine del mese scorso che non ci sarà un telefono OnePlus 9T. Sebbene ciò possa essere vero, si scopre che è in arrivo un altro flagship della compagnia e un nuovo rapporto ha rivelato che verrà presentato come OnePlus 9 RT.

Le informazioni provengono da Android Central e i colleghi affermano che il telefono verrà lanciato a ottobre insieme a una nuova versione della OxygenOS.

Il device condividerà la maggior parte delle sue specifiche con il OnePlus 9R, flagship che, a sua volta, condivide molte delle sue caratteristiche con l'8T di fine 2020. Quindi troveremo un display AMOLED da 6,55 pollici a 120 Hz, una capacità della batteria di 4500 mAh e il supporto salla ricarica rapida da 65 W.

Gli aggiornamenti includono un nuovo sensore principale da 50 MP, lo stesso visto sul Nord 2, e che è stato originariamente preso in prestito dalla fotocamera wide di OP 9.

È stato anche riferito che il terminale presenterà una versione con bin più alto dello Snapdragon 870, il che significa che Qualcomm lancerà un nuovo SoC facente parte della gamma Snapdragon 8XX. Non sappiamo come si chiamerà, ma la nostra ipotesi è che possa essere lo Snapdragon 870+ o lo Snapdragon 875.

La fonte ribadisce che OnePlus 9 RT sarà l'unico smartphone di punta dell'azienda ad essere lanciato nella seconda metà dell'anno. Il telefono sarà anche un prodotto esclusivo per il mercato indiano e cinese.

Oxygen OS 12

Il telefono sarà il primo ad essere lanciato con la OxygenOS 12. Ci sono molte nuove interessanti funzionalità che arriveranno insieme al nuovo firmware; pensiamo al negozio di temi, alla cassaforte privata per conservare dati sensibili (inclusi documenti, video e foto) e una pagina delle impostazioni ridisegnata simile a quella che si trova sul OnePlus Nord 2 che esegue la OxygenOS 11.3.

Una caratteristica che la nuova versione v12 non otterrà il nuovo Material Design tipico di Android 12.

Due nuovi telefoni Nord

Secondo le ultime indiscrezioni, l'azienda ha in programma di lanciare due nuovi telefoni Nord entro la fine dell'anno.

