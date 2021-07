Secondo quanto affermato da un famoso tipster online, sembra che quest'anno non ci sarà un OnePlus 9T. Questo rumor viaggia in direzione opposta a quelli emersi in merito finora.

OnePlus 9T: il rumor che non pensavamo

La compagnia di Pete Lau è famosa per aver rilasciato due serie di smartphone di punta ogni anno fin dal 2016. I telefoni premium dell'azienda per la seconda metà dell'anno rientrano nella serie OP T. Ora, secondo un informatore abbastanza affidabile in materia, non ci sarà un modello T nel 2021.

Se l'azienda dovesse rilasciare un dispositivo flagship nel corso dell'anno corrente, questo probabilmente si chiamerebbe OnePlus 9T. Nelle ultime settimane si vociferava di questo cosiddetto telefono.

No 9T — Max Jambor (@MaxJmb) July 27, 2021

Ma ora, secondo Max Jambor, il famoso leakster, la compagnia di Lau non lancerà alcun OP 9T quest'anno. Sfortunatamente, il suo breve tweet non ne menziona il motivo.

Poiché l'OEM cinese è noto per fare diversi annunci prima del lancio o in merito alla cancellazione di qualsiasi prodotto, ci aspettiamo che il marchio riveli le motivazioni secondo le quali non ci sarà un flagship della linea T quest'anno. Tuttavia, ipotizziamo che l'azienda non darà una risposta semplice.

Osservando il mercato, possiamo ipotizzare che la cancellazione del device potrebbe essere dovuta alla carenza di semiconduttori, la quale ha colpito perfino le scorte di Qualcomm con l'ammiraglia Snapdragon 888. Di fatto, anche il futuro Samsung Galaxy S21 FE è in ritardo per lo stesso motivo.

Ad ogni modo, ha anche senso che il marchio non rilasci un altro prodotto di fascia alta nella seconda metà dell'anno poiché non ci sono – ad oggi – grossi miglioramenti rispetto ai modelli rilasciati nella prima metà del 2021.

Lecito pensare che la società voglia interrompere silenziosamente la serie OnePlus T già a partire da quest'anno. Potrebbe essere un effetto collaterale derivato dalla fusione con OPPO? Voi cosa ne pensate?

