OnePlus 8 si aggiorna: vale ancora la pena comprarne uno?

Se possedete un “vecchio” OnePlus 8 ci sono buone notizie per voi: il device si sta aggiornando all’ultima iterazione del firmware disponibile insieme al fratellone maggiore OnePlus 9R. I due terminali hanno appena ricevuto le patch di sicurezza aggiornate a dicembre 2023.

OnePlus e OxygenOS: le ultime novità

Andiamo con ordine: il colosso cinese di Pete Lau sta rilasciando un nuovo aggiornamento del firmware per due sue “vecchie glorie”; di fatto, OnePlus 9R e 8 stanno ricevuto la versione della OxygenOS avente il codice 13.1.0.585. I due gadget ottengono quindi le patch di sicurezza aggiornate tramite un update che arriva tramite OTA; se non lo vedete, non c’è nessun problema. Arriverà nei giorni a venire; segnaliamo che approderà anche sul flagship OnePlus 8 Pro, il top del 2020.

Stando a quanto si legge dal Log delle modifiche, fra le novità più rilevanti troviamo sicuramente le correzioni dei bug tramite Android Security aggiornate a dicembre 2023. Unitamente a ciò, avremo miglioramenti generali all’interfaccia che non sono comunque indicati nel registro delle novità. Ricordiamo che per vedere la presenza di un eventuale aggiornamento bisognerà andare nelle impostazioni del dispositivo, cliccare su “Aggiornamenti software” e infine su “Controlla aggiornamenti”.

Dulcis in fundo, vi ricordiamo che l’azienda sta rilasciando la OxygenOS 14 basata su Android 14 sui suoi ultimi device usciti in commercio: citiamo OnePlus 11 5G che, a proposito, si trova in super sconto su Amazon al prezzo speciale di 849,00€ nella sua iterazione con 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, ma non solo. Qui vi sono grosse novità degne di nota e troviamo anche l’Aquamorphic Design, con nuovo stile per la UI che dona al terminale un aspetto moderno ed elegante. Se siete interessati all’acquisto dell’ammiraglia next-gen, vogliamo ricordarvi che avrete accesso al reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 in caso di gravi problematiche o di ripensamenti e che potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

