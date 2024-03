OnePlus 12R: in offerta al nuovo MINIMO STORICO è da prendere subito (-145€)

Il OnePlus 12R è protagonista di una promozione da non farsi sfuggire, raggiungendo il nuovo minimo storico grazie a uno sconto di 145 euro. Grazie alla nuova offerta eBay e al codice sconto PSPRMAR24, da aggiungere al carrello prima di completare l’ordine, è possibile acquistare lo smartphone di OnePlus al prezzo scontato di 554 euro. L’offerta è valida per le colorazioni Iron Grey e Cool Blue. Pagando con PayPal, inoltre, è possibile acquistare lo smartphone in 3 rate.Si tratta di un’occasione ottima per acquistare lo smartphone di OnePlus dotato del potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

OnePlus 12R: a questo prezzo è da prendere subito

Il OnePlus 12R è uno degli smartphone più interessanti sul mercato. Tra le specifiche troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 affiancato da 16 GB di RAM e 256 GB di storage oltre che da una batteria da 5.500 mAh, con ricarica rapida da 100 W.

Da segnalare anche un display AMOLED LTPO da 6,78 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. Tra le specifiche troviamo anche una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel. Lo smartphone ha il sensore di impronte digitali sotto al display, il chip NFC ed è Dual SIM. C’è la certificazione IP64 ed il sistema operativo è Android 14.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRMAR24 è ora possibile acquistare il OnePlus 12R al prezzo scontato di 554 euro, con la possibilità di scegliere tra le versioni Iron Grey e Cool Blue. L’acquisto può essere completato anche con pagamento in 3 rate senza interessi, grazie a PayPal. Per accedere subito all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.