OnePlus 12 inizia a ricevere l'aggiornamento ad Android 15

A distanza di pochi giorni dall’annuncio dell’Open Beta di OxygenOS 15, OnePlus ha confermato di aver iniziato la distribuzione dell’aggiornamento alla versione stabile di Android 15 per OnePlus 12, il top di gamma 2024 dell’azienda cinese.

Rispetto alla tabella di marcia fissata in precedenza, l’aggiornamento arriva con una settimana di anticipo. Basti pensare che il programma Open Beta non è nemmeno stato aperto per i possessori di OnePlus 12 del Nord America.

Come noto, OxygenOS 15 si basa sulla nuova versione del sistema operativo Android. Le nuove funzionalità introdotte con l’ultimo aggiornamento promettono di rivoluzionare le animazioni di OnePlus, con interazioni di gran lunga più veloci e fluide rispetto al passato.

In queste ore l’aggiornamento è in roll-out nei Paesi dell’Unione europea (Italia compresa), nel continente nordamericano e in India. La casa asiatica ha affermato che il roll-out dovrebbe essere portato a termine al termine di questa settimana.

Un bel segnale dunque da parte di OnePlus. Se infatti si escludono i Pixel, OnePlus è tra i primi marchi a rendere disponibile l’aggiornamento ad Android 15 a livello globale.

Inoltre, l’azienda con sede a Shenzhen, in Cina, ha confermato che continuerà la distribuzione di Android 15 per numerosi altri dispositivi (almeno una dozzina, ndr) nel corso dei prossimi mesi.

L’unica nota dolente riguarda il mancato arrivo delle funzioni AI, almeno in questo primo aggiornamento. OnePlus si è giustificata dicendo che sono ancora in fase di test e che verranno rilasciate nel corso delle prossime settimane. Nulla di così gravi quindi, visto che il loro rilascio dovrebbe comunque avvenire entro questo stesso mese.