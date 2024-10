OnePlus annuncia Oxygen OS 15 basato su Android 15: arriverà a fine mese

Android 15 è ora disponibile per i dispositivi Google Pixel e gli OEM sono già al lavoro con i propri rollout. Tra questi anche OnePlus, che ha annunciato che aggiornerà anche i suoi telefoni a Oxygen OS 15 basato su Android 15. La presentazione è in programma per il 24 ottobre, alle 12 (ora italiana).

Anche OnePlus “cede” all’AI

Ma cosa porterà questo aggiornamento? OnePlus ha parlato di effetti di animazione “senza precedenti”. Oltre a ciò, Oxygen OS 15 dovrebbe portare anche un design riprogettato che potenzia il multi-tasking e “l’espressione della personalità”.

Ovviamente nessun aggiornamento, quest’anno, è completo senza Intelligenza Artificiale. E anche Oxygen OS 15 non farà eccezione: sembra, infatti, che sarà dotato di funzionalità AI in grado di “massimizzare la produttività e la creatività”.

L’annuncio è povero di dettagli, ma è prevedibile perché verranno rivelati in maniera approfondita durante l’annuncio ufficiale del 24 ottobre.

Il mio OnePlus riceverà Oxygen OS 15?

OnePlus non ha confermato quali dispositivi riceveranno Oxygen OS 15. Tuttavia, secondo la politica di aggiornamento software dell’azienda, i modelli di punta più recenti come OnePlus 12 ricevono quattro aggiornamenti della piattaforma, mentre i modelli di punta più vecchi ne ricevono tre.

I modelli di fascia media della serie Nord ricevono due aggiornamenti della piattaforma e i modelli Nord N economici ne ricevono uno. Tutte le serie ricevono un anno aggiuntivo di patch di sicurezza. Detto questo, sulla base della policy di aggiornamento software, questi sono i dispositivi che dovrebbero ricevere l’aggiornamento Oxygen OS 15:

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus Open

OnePlus 11

OnePlus 11R

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10T

OnePlus 10R

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord CE 4

OnePlus Nord CE 4 Lite

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord CE 3

OnePlus Nord CE 3 Lite

OnePlus Pad

Non è detto che un dispositivo compatibile riceva anche l’aggiornamento al momento del lancio. I modelli più datati o quelli più economici, infatti, potrebbero ricevere Oxygen OS 15 tra qualche mese, perché solitamente la priorità è data ai dispositivi di punta e a quelli più recenti.