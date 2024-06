OnePlus 11 5G, sconto totale: oggi è tuo ad appena 585€, ma sta andando a ruba

Il OnePlus 11 5G, attualmente in offerta su Amazon a 585,00€ con uno sconto del 22%, è uno smartphone di fascia alta che a distanza di un anno continua ad essere imbattibile, grazie ad una combinazione vincente di potenza, design elegante e un sistema fotografico avanzato. Dotato di 16GB di RAM e 256GB di memoria interna, è alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 2, che garantisce prestazioni eccezionali sia per le attività quotidiane che per i giochi intensivi​.

Il comparto fotografico è stato, ancora una volta, realizzato in collaborazione con Hasselblad. La fotocamera principale da 50 MP con OIS, affiancata da un grandangolo da 48 MP e una telecamera per ritratti da 32 MP, offre una qualità d’immagine eccellente. L’algoritmo TurboRAW HDR e l’Accu-spectrum Light Color Identifier migliorano ulteriormente la precisione dei colori e la gamma dinamica, rendendo le foto realistiche e vibranti.

Il display AMOLED Super Fluid da 6,7 pollici con risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento di 120Hz offre un’esperienza visiva straordinaria, con colori vividi e fluidità eccellente. La tecnologia LTPO permette al display di regolare dinamicamente la frequenza di aggiornamento da 1Hz a 120Hz, ottimizzando così l’efficienza energetica.

In piena tradizione OnePlus, nemmeno la batteria da 5000mAh delude: supporta la ricarica SUPERVOOC a 100W, che permette di passare da 0 a 100% in soli 25 minuti. Sebbene non supporti la ricarica wireless, la velocità di ricarica cablata compensa ampiamente questa mancanza. Non farti scappare questa offerta pazzesca: acquistalo subito a soli 585€!