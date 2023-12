OnePlus 11 5G e OnePlus 8T si aggiornano: è il momento PERFETTO per comprarne uno

In queste ore apprendiamo che le ammiraglie del marchio cinese di Pete Lau, OnePlus 11 5G e OnePlus 8T 5G, stanno iniziando a ricevere le nuove iterazioni della skin proprietaria OxygenOS. Il modello del 2023 ha ottenuto la versione 14.0.0.304, mentre il flagship killer del 2020 ha ricevuto il firmware 13.1.0.583. Ci sono diversi miglioramenti al sistema e funzionalità aggiuntive per il suddetti terminali; vediamo parte del changelog degli aggiornamenti.

Andiamo con ordine: OnePlus 11 5G sta ricevendo in queste ore la OxygenOS 14.0.0.304, che introduce le patch di sicurezza aggiornate e fixa diversi problemi. Non di meno, migliora la stabilità e le performance generali del sistema. Vediamo tutte le novità:

È stata integrata la patch di sicurezza Android di dicembre 2023;

E stat migliorata la stabilità del software;

La batteria è stata prolungata in moltissimi scenari;

È stato risolto un problema nella visualizzazione delle icone nella status bar;

Risolti i lag con la chiusura delle app e i riavvi spontanei che alcuni utenti hanno segnalato;

Sul fronte fotografico, segnaliamo che la gomma ora modifica correttamente.

Le modifiche non terminano qui ma queste sono le informazioni rilevanti da citare. Ricordiamo che questo update è in fase di rollout; se non lo vedete ancora, attendete qualche ora o, al massimo qualche giorno. La distribuzione è scaglionata. OnePlus 8T invece, ha ricevuto la OxygenOS 13.1.0.583, che introduce le patch di sicurezza di dicembre che migliorano la protezione del device. Come si fa a forzare l’update? Bisogna andare nelle “impostazioni di sistema”, cliccare su “Informazioni”, pigiare su “Aggiornamento software” e infine su “Verifica aggiornamenti”. Se volete acquistare l’ottimo OnePlus 11 5G, sappiate che oggi si trova su Amazon a 853,29€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire, è un best buy assoluto con 256 GB di memoria interna e 16 GB di RAM.

