OnePlus 10T si piega facilmente? La compagnia afferma il contrario

Lo sappiamo; i telefoni oramai sono sottilissimi e molto spesso, per ottenere uno spessore super contenuto, le compagnie sono costrette ad effettuare grossi sacrifici alla struttura per mantenere così un profilo “light”. Tuttavia ci sono stati dei modelli particolari che sono stati proprio dei “casi studio” per quanto concerne questo argomento. Pensiamo al Nexus 6P, all’iPhone 6 Plus o ai recenti OnePlus 10 Pro e 10T che purtroppo, “si spezzano con un grissino”, come abbiamo potuto vedere dai test di JerryRigEverything.

Il nuovo top di gamma del brand infatti, pare che non si sia comportato proprio in maniera ottimale, proprio come il predecessore di inizio anno. Con un po’ di flessione, il dispositivo infatti, tende a piegarsi considerevolmente e gli appassionati di tecnologia così come i nuovi potenziali acquirenti sembra che siano spaventati da questa situazione. Adesso però, OnePlus, dopo le varie lamentele, ha deciso di dir la sua in merito. Intanto, vediamo il video di Zack Nelson:

OnePlus 10T 5G: il device è resistente, secondo l’azienda

Leggiamo infatti che la società afferma:

OnePlus 10T soddisfa o supera tutte le procedure di test di durata estese di OnePlus. Ciò include un test di pressione in cui il dispositivo è sospeso con un peso applicato al centro dalla parte anteriore e posteriore. OnePlus 10T ha un design ingegneristico della struttura migliorato. Può sopportare oltre 45 kg di forza esterna in questo test presso il laboratorio di OnePlus. Quando progettiamo, ingegnerizziamo e produciamo un dispositivo OnePlus, ci assicuriamo che non solo offrano un design bello e senza oneri. Siamo anche sicuri che sia anche durevole in modo che possano resistere all’uso quotidiano.

Ad ogni modo, noi dobbiamo ammettere una cosa: i test di JerryRigEverything sono molto estremi e particolari; difficilmente qualcuno rovinerà il display del telefono con un accendino o con un coltello, giusto per fare un esempio. Questi sono stress test che non si riflettono nell’utilizzo quotidiano.

Di fatto, al di là della polemica, questo smartphone è eccezionale. Se pensate che su Amazon costa solo 819,00€ ed è un top di gamma assoluto, capirete bene che è davvero intrigante. Speriamo solo che la compagnia possa rendere le sue ammiraglie future un po’ più resistenti.

