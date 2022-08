OnePlus 10T poco resistente? I risultati del bend test (VIDEO)

Brutte notizie: il nuovo flagship OnePlus 10T non ha superato il famoso bend test di JerryRigEverything, proprio come il precedente top di gamma della compagnia.

Di fatto, se ricordate, ad inizio anno, l’azienda cinese di Pete Lau aveva presentato il super device OnePlus 10 Pro, eccellente in tutto, ma che ha fallito drasticamente il test di pigatura di Zack Nelson. Adesso la compagnia ha lanciato l’ammiraglia della seconda metà dell’anno e purtroppo, anche lei presenta le medesime criticità del dispositivo precedente.

OnePlus 10T: purtroppo non è molto resistente

Il noto insider JerryRigEverything ha condiviso un video in cui ha messo alla prova la resistenza dell’ultimo telefono di punta di OnePlus. Questa ammiraglia è stata sottoposta ai soliti test antigraffio, antifiamme e non solo. Purtroppo i risultati non sono stati ottimali.

Non di meno, lo youtuber ha anche riferito che la causa di questa fragilità sia legata ad un punto strutturale posto sotto il modulo della camra. Magari è stato fatto apposta per migliorare l’integrità generale ma c’è da dire che, di contro, porta ad avere una robustezza inferiore. Lo schermo ha resistito fino al livello 6 della scala di Moh. Le fiamme invece non hanno lasciato segni permanenti sullo schermo del gadget.

Ad ogni modo, sì, il test di piegatura è stato un po’ una delusione; il telefono si è rotto proprio come il modello precedente. Potete osservare il tutto dal video di Zack Nelson su Youtube.

Ad ogni modo, è un flagship davvero eccezionale. Questi test sono un po’ estremi e non è detto che nella propria vita, ognuno di noi spezzi un telefono. Basta stare attenti, non metterlo nella tasca posteriore dei pantaloni e magari usare una buona cover. Se volete acquistarlo, sappiate che è potentissimo. Lo trovate su Amazon a soli 819,00€ con spedizione gratuita nella configurazione 16+256 GB in colorazione Moonstone Black.

