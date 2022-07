OnePlus 10T: certificato e pronto al debutto (RUMOR)

Ci siamo: il nuovissimo OnePlus 10T ha appena ricevuto la certificazione 3C. Il suo debutto sembra essere alle porte, ma cosa sappiamo del suddetto smartphone? Facciamo insieme il punto.

L’azienda di Pete Lau si sta preparando al lancio del nuovo flagship killer. Il dispositivo si chiamerà OnePlus 10T e arriverà sicuramente in Cina e in India, ma ipotizziamo anche nel nostro mercato internazionale. Probabilmente, in India verrà svelato fra il 25 luglio e il 1 agosto, e in Cina qualche giorno prima. Da noi potrebbe giungere a inizio agosto, ma è solo una speculazione. Ad ogni modo, la società potrebbe lanciarlo fra poco per contrastare le nuove ammiraglie dotate di Snapdragon 8+ Gen 1: Xiaomi 12S e il futuro Motorola Edge 30 Ultra.

OnePlus 10T: le sue caratteristiche

Dai benchmark abbiamo appreso che il telefono di OnePlus ha il numero di modello PGB110 e che su AnTuTu ha registrato un punteggio di 1.131.151 punti. È stato approvato dall’ente cinese 3C. Avrà il supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 150W e disporrà di un caricatore (numero di modello VCK8HACH) in confezione. Arriverà con uno schermo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate (fisso o adattivo?) da 120 Hz. In Cina disporrà di una selfiecam da 16 mpx e di una configurazione composta da una lente da 50 Mpx, una ultrawide da 8 Mpx e una macro da 2 mega. Non sappiamo se le ottiche avranno il supporto di Hasseblad.

Sotto la scocca batterà un cuore Snapdragon 8+ Gen 1, ci saranno 16 GB di RAM, 512 GB di memoria interna, una batteria da 4800 mAh e skin OxygenOS/ColorOS 12 su Android 12. Il fingerprint sarà in-display e la ricarica rapida da 150W. Cosa vi consigliamo noi oggi?

In occasione dei Prime Days, su Amazon il modello OnePlus 10 Pro si porta a casa a soli 849,00€ al posto di 999,00€ con spedizione gratuita con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

