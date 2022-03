OnePlus 10R senza segreti: cosa sappiamo di lui

In queste ore è appena trapelata la scheda tecnica completa del nuovo OnePlus 10R; mancano pochi giorni al debutto di questo flagship killer ma sappiamo che godrà della ricarica rapida da 150W e del processore MediaTek Dimensity 8100 sotto la scocca.

Alcuni giorni fa è stato riferito che il suddetto midrange premium è stato mandato nella fase di test preproduzione in India. Poche ore dopo, le prime immagini dello stesso sono emerse sul web sottoforma di render 2D grazie a PriceBaba. Ora, 91Mobiles ha svelato le specifiche dello smartphone.

OnePlus 10R: tutte le specifiche

Oneplus 10R sarà l'erede spirituale del vendutissimo OP 9R arrivato sul mercato lo scorso anno. Dovrebbe disporre di uno schermo AMOLED E4 da 6,7 ​​pollici con risoluzione FullHD+ e della frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Dulcis in fundo, dovrebbe vantare la tecnologia HDR10+.

Sotto il cofano ci sarà l'ottimo MediaTek Dimensity 8100 coadiuvato da 8 GB, 128 GB di RAM di tipo LPDDR5 e ben 128 o 256 GB di spazio. Anche la memoria sarà velocissima, grazie allo standard UFS 3.1.

Il comparto fotografico sarà così ripartito: tre sensori con principale Sony IMX766 da 50 MP, lente ultra grandangolare IMX355 da 8 MP e un macro da 2 Mega. Anteriormente, ci sarà lo S5K3P9SP da 16 MP per i selfie.

Non di meno, ad alimentare il tutto troveremo una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 150 W. Esteticamente sarà simile al Realme GT Neo3 da poco arrivato sul mercato. Ci dovrebbe essere anche una variante con batteria da 5.000 mAh e fast charge da 80W.

Avrà Android 12 e skin OxygenOS 12 in cima. Purtroppo, non avrà il cursore di avviso e il jack per cuffie da 3,5 mm. Con il modulo NFC potrete eseguire pagamenti contactless e presenterà una configurazione di speaker stereo Dolby Atmos.

Manca poco per vederlo in commercio; ci domandiamo solo se arriverà anche da noi.