OnePlus 10R e Nord CE 2 Lite: ecco le colorazioni esclusive

Sappiamo tutti che il prossimo 28 aprile OnePlus svelerà una serie di nuovi prodotti in India e nel resto del mondo. Sicuramente avremo i primi auricolari della line-up Nord, ma dovremmo assistere anche al debutto del Nord CE 2 Lite 5G e del nuovo OnePlus 10R. Finora, i tipster hanno rivelato moltissime informazioni su questi terminali, ma ora, un nuovo report di MySmartPrice suggerisce quali saranno le varianti di colore dei suddetti device.

Stando a quanto rivela un portale online, citando i dettagli emersi dall'insider Yogesh Brar, veniamo a conoscenza del fatto che OnePlus 10R verrà venduto in tre colorazioni: Arctic Glow, Green e Sierra Black. Nord CE 2 Lite verrà venduto in Black e Jade Fog.

OnePlus: facciamo il punto sui nuovi device

Secondso l'account cinese su Weibo del marchio, sembra che OP Ace sarà svelato in Cina il 21 aprile; si scopre ora che questo telefono approderà in India con il moniker 10R. Da noi però, non sappiamo come potrebbe chiamarsi.

OP 10R: specifiche tecniche

Il flagship killer avrà un pannello AMOLED con refresh rate da 120 Hz e risoluzione FullHD+; la sua dimensione sarà di 6,7 pollici e avrà il fingerprint integrato sotto la scocca. Il processore Dimensity 8100 sarà sotto il cofano del device, coadiuvato da una batteria da 4500 mAh (o 5000 mAh) con fast charge cablata da 80 o 150W. C'è ancora confusione in merito. Non di meno, la main camera sarà da 50 Megapixel, coadiuvata da altri due sensori da 8 e 2 Mega.

Nord CE 2 Lite 5G

Questo piccolo mediogamma sarà caratterizzato da uno schermo LCD FullHD+ da 6,58 pollici, con refresh rate da 120 Hz. Sul display ci sarà una selfiecam da 16 mega e posteriormente invece, tre camere così ripartite: 64+2+2.

Sotto la scocca, Snapdragon 695 con 6 o 8 GB di memoria RAM nativa e 128 GB di storage. Ci sarà una batteria da 5000 mAh con fast charge da 33W.