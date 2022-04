OnePlus 10R e Nord CE 2 Lite: ecco quando arriveranno

L'OEM cinese di Pete Lau ha appena confermato il lancio ufficiale dei nuovi OnePlus 10R, del Nord CE 2 Lite e delle cuffiette Nord Buds. Quando arriveranno questi prodotti? Il 28 aprile, a quanto pare.

Non di meno, prima dell'evento ufficiale (al momento previsto solo per il mercato indiano), il portale locale di Amazon ha già creato la landing page per i suddetti prodotti. Scopriamo che lo slogan dello show sarà: “More Power to Voi“.

Cosa sappiamo dei nuovi prodotti OnePlus in arrivo?

Al momento, ci sono pochissime informazioni utili sui tre prodotti in questione. Solo sui primi due abbiamo, di fatto, una serie di dettagli sulle caratteristiche tecniche: partiamo con ordine.

OnePlus 10R dovrebbe godere della presenza del chipset MediaTek Dimensity 8100 e dovrebbe essere il rebrand del Realme GT Neo3. Potrebbe disporre di un pannello AMOLED da 6,7″ con refresh rate da 120Hz e risoluzione FullHD+. La batteria dovrebbe essere da 4500 mAh con fast charge da 150W. Non dovrebbe avere il classico alert per le notifiche, purtroppo.

Sul fronte fotografico dovremmo assistere alla presenza di una main camera da 50 Mpx, di un sensore ultra-wide da 8 Mega e di uno snapper selfie da 16 Mpx.

Il Nord CE 2 Lite 5G invece, sarà un mediogamma low-cost, alimentato da un SoC Qualcomm (probabilmente, lo Snapdragon 695). Dovrebbe presentare uno schermo da 6,58″ di tipo LCD IPS ma con refresh rate da 120 Hz. Non mancherà una camera da 64 Mpx, una batteria da 4500 mAh e la ricarica veloce da 33W.

Dulcis in fundo, le OnePlus Nord Buds dovrebbero essere le cuffiette BT più economiche del marchio: potrebbero avere un design privo di steli, batteria da 480 mAh e qualità premium.

Purtroppo non sappiamo ancora se questi prodotti arriveranno da noi in Europa; probabilmente, ne sapremo di più dopo l'evento del 28 aprile: restate connessi.

Solo una piccola considerazione: che fine ha fatto OnePlus 10 standard? Qualcuno lo ha visto?