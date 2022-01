OnePlus 10 Ultra: svelato il suo design?

Dopo aver integrato OnePlus in OPPO come sub-brand, l'azienda sembra che stia iniziando a perdere la sua identità. Ha rilasciato frettolosamente OnePlus 10 Pro, che potrebbe tranquillamente essere una versione “T” del suo ultimo flagship, di fatto, non sembra esserci molto di nuovo nel gadget in questione: certo, l'azienda ha rinnovato il design, ha installato Snapdragon 8 Gen 1 e ha aumentato la potenza di ricarica rapida a 80W. Thats'it. Forse le cose potrebbero cambiaer con il rilascio del probabile e futuro OnePlus 10 Ultra, il cui annuncio è in preparazione per la seconda metà di quest'anno.

OnePlus 10 Ultra: cosa sappiamo al momento?

È possibile che sappiamo già come potrebbe essere il dispositivo. L'informatore online @TechInsiderBlog ha scoperto le immagini di brevetto di uno smartphone OnePlus. Visivamente sembra essere molto simile al 10 Pro, ma allo stesso tempo, si nota che uno dei tre sensori è periscopico e sembra offrire anche un piccolo display aggiuntivo in stile Xiaomi Mi 11 Ultra.

Al momento si tratta solo di un patent e non c'è certezza che l'azienda possa adottarlo realmente. Ma se uno smartphone del genere è destinato a uscire, allora potrebbe chiamarsi OnePlus 10 Ultra. Non sappiamo nulla della versione in questione, tranne il fatto che potrebbe offrire un chip Snapdragon 8 Gen 1 Plus realizzato da TSMC.

Negli ultimi anni, OnePlus si è costruita una reputazione per la commercializzazione di smartphone di punta a un prezzo accessibile. Per questo, i terminali della compagnia sono stati chiamati “flagship killer“. Gli smartphone OnePlus sono cresciuti di prezzo nel tempo, ottenendo valori simili a quelli degli altri OEM. Tuttavia, ora sembra che il marchio abbia intenzione di tornare alle sue radici.

L'autorevole blog tecnologico cinese Digital Chat Station ha affermato che OnePlus sta lavorando a una nuova gamma di dispositivi premium, le cui caratteristiche principali sarannole prestazioni elevate e orientate al gaming, oltre ad un prezzo accessibile. I rapporti indicano che i gadget della nuova serie in Cina costeranno dai 315 ai 475 dollari. Di norma, il costo degli smartphone negli altri paesi supera quello cinese, ma è improbabile che i prezzi dei nuovi smartphone raggiungano quelli della concorrenza.

Speriamo che la compagnia torni alla sua filosofia iniziale.