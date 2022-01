Perché la fotocamera di OnePlus 10 Pro è così grande?

Il video di teardown del nuovo OnePlus 10 Pro rivela perché quel modulo della fotocamera è così grande. Sì, d'altronde… ce lo siamo chiesto più volte.

OnePlus 10 Pro: il teardown ci svela i suoi segreti

OnePlus 10 Pro è stato lanciato pochi giorni fa ed è stato messo in vendita in Cina il 13 gennaio, dove il primo lotto è andato Sold Out in appena un secondo, a testimonianza della sua immensa popolarità nella regione. Sebbene il suo design dall'esterno stia circolando da un po' di tempo ormai, sappiamo tutti che è quello che vi è all'interno che conta davvero e un nuovo video di teardown appena condiviso sul tubo ci consente di esaminare proprio questo.

Il video inizia con la rimozione del pannello posteriore come di consueto. Il suo materiale è in vetro, ma può essere facilmente scambiato per un tipo di plastica premium a causa della finitura opaca e testurizzata. Con l'azione della pistola termica si sradica il pannello abbastanza facilmente, così da avere quindi un primo sguardo all'interno del telefono di punta.

Si notano subito gli ampi componenti di dissipazione del calore racchiusi nel dispositivo: il primo è un grande film di grafite che contiene anche la bobina di ricarica wireless. OnePlus afferma che il 10 Pro è dotato di una piastra di raffreddamento da 34119,052 mm², che è la più grande mai vista su qualsiasi dispositivo dell'azienda.

Successivamente, si potranno vedere i sensori fotografici. Il principale è un grandissimo wide da 48 megapixel, coadiuvato da un teleobiettivo da 8 MP che condivide un connettore con esso e un ulteriore ultrawide da 50 MP. Mentre l'enorme modulo della fotocamera presenta dei super sensori XL, c'è solo una normale configurazione a doppio flash.

La scheda madre è dotata di RAM LPDDR5, processore Snapdragon 8 Gen 1 e memorie UFS 3.1, la maggior parte delle quali è stata coperta con una pasta termica.

La batteria ha un design a doppia cella con ognuna di queste avente una capacità di circa 2.500 mAh. È presente anche una camera di vapore sotto la batteria e sotto la scheda madre per favorire il raffreddamento.

Tutto sommato, PBKreviews ha assegnato una valutazione di 6/10 per la riparabilità al suddetto flagship, che non è niente di speciale ma non è neanche male per gli standard odierni.