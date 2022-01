OnePlus 10 Ultra è in cantiere: batterà tutti

OnePlus 10 Ultra? Forse sì. Si dice che il primo “superflagship” dell'OEM cinese di Pete Lau sia attualmente in lavorazione. Scopriamo maggiori dettagli su questo prodotto.

OnePlus 10 Ultra: cosa sappiamo?

Giusto un paio di settimane fa, OnePlus ha svelato OP 10 Pro. Sebbene abbia tutte le sembianze di un “supertelefono” in termini di aspetto, con il suo enorme modulo fotocamera e tutto il resto, non è esattamente il device più potente al mondo. Il suo prezzo è ancora piuttosto basso rispetto a quello dello Xiaomi 11 Ultra dello scorso anno e i recensori internazionali ritengono che le prestazioni della sua fotocamera non siano delle migliori.

Ovviamente ci sono ancora alcune cose da specificare: secondo un nuovo rapporto, il marchio ora sta effettivamente lavorando su un nuovo modello di punta. Secondo le indiscrezioni, questo terminale potrebbe chiamarsi OnePlus 10 Ultra.

Il tipster Yogesh Brar attraverso un tweet ha rivelato oggi che “un ammiraglia ultra” di OnePlus è in fase EVT in questo momento, il che significa che un lancio potrebbe essere previsto nei prossimi mesi. EVT – per chi non lo sapesse – sta per Engineering Verification Testing ed è un test eseguito su prodotti prototipali durante le loro prime fasi alfa. A questo segue una verifica del progetto e, successivamente, il test di verifica del prodotto. Solo in ultima analisi il prodotto viene dichiarato “pronto” per il rilascio.

Technology sharing between OnePlus & Oppo is in Full swing, Find X5 series gets Hasselblad treatment and I'm hearing that MariSilicon will be seen on a OnePlus Flagship in the 2nd Half of this year.



There are rumours of an Ultra flagship from OnePlus in the EVT phase right now. — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) January 25, 2022

Il tweet parla ulteriormente della crescente integrazione di OnePlus x OPPO, affermando che la condivisione della tecnologia tra i due è attualmente in pieno svolgimento. La serie Find X5 sappiamo che riceverà il supporto di Hasselblad, qualcosa che è rimasto per lo più un'esclusiva OnePlus fino ad oggi. E in cambio, la NPU MariSilicon di imaging auto-sviluppata di OPPO potrebbe essere vista su un flagship OnePlus nella seconda metà del 2022.

L'innovativa NPU dedicata consente un'elaborazione delle immagini molto più rapida sui dispositivi che ne sono dotati, oltre a apportare significativi miglioramenti alla qualità delle foto e dei video.

Al momento non è chiaro se il presunto OP 10 Ultra sfoggerà il SoC MariSilicon, anche se non è improbabile. Indipendentemente da ciò, dovremmo vedere più fughe di notizie e voci sul presunto dispositivo in arrivo, quindi vi invitiamo a restare connessi.